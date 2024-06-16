Украинцам будут продавать монеты с большой наценкой – НБУ изменил правила

НБУ увеличил объем продажи монет через свой интернет-магазин – на 10%. Теперь там будет реализовываться 60% от общего объема нумизматической продукции.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Отметив:

таким образом, официальные банки-дистрибьюторы будут продавать 30% тиража – на 10% меньше, чем ранее. При этом им позволили устанавливать наценку на монеты в 150%;

еще 10% монет Нацбанк оставляяет себе "для обеспечения представительских нужд".

Причин же увеличения объема продажи монет через свой интернет-магазин в НБУ назвали несколько. Это:

"повышение прозрачности реализации нумизматической продукции";

лучшее обеспечение спроса.

Какой будет наценка на монеты в банках

Кроме того, отмечается, НБУ предоставил банкам-дистрибьюторам право самостоятельно устанавливать прибавку к розничной цене на нумизматическую продукцию. Однако она не должна превышать 150%.

"Ранее продукция из недрагоценных металлов реализовывалась банками-дистрибьюторами по ценам, не выше розничных цен НБУ. А продукция из драгоценных металлов – по ценам не выше 10% от оптовых цен Национального банка", – отметили в регуляторе.

При этом там подчеркнули: за счет новшеств планируется добиться, среди прочего, увеличения поступлений в госбюджет. А также улучшения качества сервиса обслуживания клиентов в банках.

"В то же время, Национальный банк будет проводить регулярный мониторинг остатков нереализованной продукции. И уровня цен ее продаж в банках-дистрибьюторах", – уверили в НБУ.

Банков, в которых можно купить монеты, стало больше

Вместе же с сокращением объема монет для реализации в банках-дистрибьюторах, был расширен перечень самих таких банков. В частности, в него добавили:

Ощадбанк;

ПУМБ.

"В то же время, АО "АБ "Радабанк" после подписания соответствующего договора о расторжении будет осуществлять реализацию нумизматической продукции Национального банка на общих условиях", – отметили в НБУ.

Таким образом, теперь в перечень банков-дистрибьюторов по продаже нумизматической продукции будут входить 5 банковских учреждений. Это:

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

"В то же время, вводится равномерное распределение тиражей. Каждый из банков-дистрибьюторов будет получать для реализации 6% от общего тиража нумизматической продукции", – рассказали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк ввел в оборот новые памятные монеты "Капля жизни", посвященные донорам крови. Монеты различаются номиналом и материалом чеканки. Так, 5 грн сделаны из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка), а 10 грн – из серебра.

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