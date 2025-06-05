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Украинские 2 копейки продали за 105 тысяч: как выглядит дорогая монета

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
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Украинские 2 копейки продали за 105 тысяч

Определенные монеты могут принести своим владельцам большие деньги – ведь из-за своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами. К примеру, украинские 2 копейки на аукционе было продано за 105 001 грн.

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Прошли торги на площадке Violity. Согласно опубликованной информации, монета:

  • Отчеканена из алюминия.
  • Выпущена в 1992 году – что, собственно, и делает ее такой ценной.
Украинские 2 копейки на аукционе было продано за 105 001 грн

Как объяснили эксперты ресурса "Монеты-ягодки", 2 копейки 1992 года никогда не были в обороте. При этом, отмечается, выпущено их было "всего 20-30 штук". Следовательно, найти такие монеты в обороте практически нереально.

Как выглядят 2 копейки, за которые заплатили больше 100 тыс. грн

"2 копейки 1992 года – это пробная монета Украины, которая не была запущена в обращение. Первые украинские 2 копейки были алюминиевые", – рассказали специалисты.

Проданная дорогая монета отчеканена из алюминия

О самой проданной монете известно немного. В частности, что:

  • Ее штамп – АА.
  • Гурт монеты – гладкий.
  • Монета имеет дефекты – царапины и потертости.
  • Реставрации не проводилась.
Гурт проданной дорогой монеты гладкий

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Нацбанке не намерены в ближайшее время менять дизайн украинских монет в 1 и 2 грн. Причем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, полностью от этой идеи в НБУ также не отказались – ожидается, что к ее реализации вернутся после стабилизации ситуации в стране.

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