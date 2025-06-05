Украинские 2 копейки продали за 105 тысяч: как выглядит дорогая монета

Определенные монеты могут принести своим владельцам большие деньги – ведь из-за своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами. К примеру, украинские 2 копейки на аукционе было продано за 105 001 грн.

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Прошли торги на площадке Violity. Согласно опубликованной информации, монета:

Отчеканена из алюминия.

Выпущена в 1992 году – что, собственно, и делает ее такой ценной.

Как объяснили эксперты ресурса "Монеты-ягодки", 2 копейки 1992 года никогда не были в обороте. При этом, отмечается, выпущено их было "всего 20-30 штук". Следовательно, найти такие монеты в обороте практически нереально.

"2 копейки 1992 года – это пробная монета Украины, которая не была запущена в обращение. Первые украинские 2 копейки были алюминиевые", – рассказали специалисты.

О самой проданной монете известно немного. В частности, что:

Ее штамп – АА.

Гурт монеты – гладкий.

Монета имеет дефекты – царапины и потертости.

Реставрации не проводилась.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Нацбанке не намерены в ближайшее время менять дизайн украинских монет в 1 и 2 грн. Причем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, полностью от этой идеи в НБУ также не отказались – ожидается, что к ее реализации вернутся после стабилизации ситуации в стране.

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