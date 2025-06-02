Украинцам рассказали, что сделают с монетами 1 и 2 грн: к чему готовятся в НБУ

В Нацбанке не намерены в ближайшее время менять дизайн украинских монет 1 и 2 грн. При чем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, полностью от этой идеи в НБУ также не отказались – ожидается, что к ее реализации вернутся после стабилизации ситуации в стране.

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Об этом сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, передает Центр экономической стратегии (ЦЭС). Он напомнил:

В 2021 году Нацбанк начал готовить изменение дизайна монет – поскольку украинцы жаловались на то, что они очень похожи.

Тогда сформировали рабочую группу, провели фокус-группы и начали обсуждение возможных изменений в дизайне – "одной из этих монет или двух".

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью. ... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал Шабан.

В то же время, заверил он, после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят. Соответственно, через определенное время, украинцы, скорее всего, увидят новый дизайн либо одной из монет 1 и 2 грн, либо же сразу обеих.

НБУ планирует выпустить две новые 5 грн с уникальным дизайном

Вместе с тем, в июне Нацбанк намерен выпустить сразу две новые памятные монеты в 5 грн. Они будут посвящены традиционной украинской керамике из пгт. Опошня на Полтавщине, а также САУ "Богдана". Там отметили:

Тираж обеих монет составит до 75 тыс. экземпляров.

Они будут называться "Опошнянская керамика" и "Украинская бавовна. САУ "Богдана".

В целом, о будущих монетах пока известно мало. В частности, что:

они войдут в серии "Украинское наследие" и "Вооруженные силы Украины".

будут отчеканены из нейзильбера (специальный сплав меди, никеля и цинка);

их диаметр будет равен 35 мм.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк больше не планирует выпускать 50 копеек – ожидается, что следующий тираж монет этого номинала отчеканят под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.

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