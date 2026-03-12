УкраїнськаУКР
Украинские 10 копеек продают за 83 тысячи: почему за старую монету просят такие деньги

Украинские 10 копеек продают за 83 тысячи

За некоторые старые монеты украинцы могут получить десятки тысяч гривен. Дело в том, что ввиду своих особенностей те считаются ценными среди коллекционеров, а потому они стремятся заполучить их для своих коллекций. К примеру, украинские 10 копеек 1992 года на аукционе продают за 83 000 грн (стартовая цена). 

Объявление размещено на платформе Violity. Согласно ему:

  • Одной из особенностей этой монеты является цвет.

Не стандартный "золотой", а "серебряный".

  • Другой – материал.

Алюминий вместо "классической" латуни.

Украинские 10 копеек продают за 83 тыс. грн

Автор объявления утверждает, что необычный цвет и материал монеты продиктованы тем, что она является пробной. Такие монеты обычно изготавливались в ограниченном количестве для тестирования штемпелей, дизайна или технологии чеканки до запуска массового производства.

"Пробная монета 10 копеек 1992 1(2к.ЯАг). Алюминий. Из первых", – говорится в объявлении.

Цвет 10 копеек не стандартный "золотой", а "серебряный"

В целом же, о монете известно немного – лишь то, что она не подвергалась реставрации. О том же, в какой состоянии находятся выставленные на продажу 10 копеек, не уточняется.

Тем не менее по выложенным фото заметно, что монета имеет множественные потертости и царапины. А кроме того:

  • на ободке на реверсе видно существенное утолщение с одновременным следом удара;
  • сам ободок поднят над монетой.
Как выглядят 10 копеек за 83 тысячи

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, гривневые банкноты сразу ряда номиналов со 2 марта перестали быть платежными средствами. Это значит, что их нельзя использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать. Впрочем, замена таким купюрам уже готова – это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет.

