Украинские 10 копеек продают за 83 тысячи: почему за старую монету просят такие деньги

За некоторые старые монеты украинцы могут получить десятки тысяч гривен. Дело в том, что ввиду своих особенностей те считаются ценными среди коллекционеров, а потому они стремятся заполучить их для своих коллекций. К примеру, украинские 10 копеек 1992 года на аукционе продают за 83 000 грн (стартовая цена).

Объявление размещено на платформе Violity. Согласно ему:

Одной из особенностей этой монеты является цвет.

Не стандартный "золотой", а "серебряный".

Другой – материал.

Алюминий вместо "классической" латуни.

Автор объявления утверждает, что необычный цвет и материал монеты продиктованы тем, что она является пробной. Такие монеты обычно изготавливались в ограниченном количестве для тестирования штемпелей, дизайна или технологии чеканки до запуска массового производства.

"Пробная монета 10 копеек 1992 1(2к.ЯАг). Алюминий. Из первых", – говорится в объявлении.

В целом же, о монете известно немного – лишь то, что она не подвергалась реставрации. О том же, в какой состоянии находятся выставленные на продажу 10 копеек, не уточняется.

Тем не менее по выложенным фото заметно, что монета имеет множественные потертости и царапины. А кроме того:

на ободке на реверсе видно существенное утолщение с одновременным следом удара;

сам ободок поднят над монетой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, гривневые банкноты сразу ряда номиналов со 2 марта перестали быть платежными средствами. Это значит, что их нельзя использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать. Впрочем, замена таким купюрам уже готова – это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет.

