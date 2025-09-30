Украинку с фармацевтическим образованием оштрафовали на 17 тысяч, потому что она не стала на учет: женщина подала на ТЦК в суд

Корабельный районный суд Николаева решил взыскать из бюджета в пользу фармацевта 17 тыс. грн, которые она заплатила в виде штрафа. Женщину оштрафовал офицер ТЦК и СП за то, что она не стала на воинский учет. Она заплатила, а потом в суде отменила штраф. Женщина также добилась компенсации морального вреда в размере 200 грн.

Видео дня

Об этом говорится в решении суда по делу № 488/2325/25. Женщина работает фармацевтом в аптеке "Подорожник". Истица оплатила штраф в размере 17 тыс. грн, однако возврат этих средств после обжалования в суде постановления не состоялся.

Поэтому она через суд обязала казначейство вернуть средства из государственного бюджета. Кроме того, она смогла получить компенсацию морального вреда.

"Суд принимает во внимание продолжительность административного производства, необходимость уплаты значительной суммы штрафа, привлечение адвоката для защиты своих прав, влияние ситуации на психологическое состояние истицы, ее репутацию в трудовом коллективе, а также переживания, связанные с восстановлением ее прав и доброго имени. С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что справедливой и обоснованной компенсацией морального вреда по данному делу является сумма в размере 200 грн", – говорится в материалах дела.

Отметим, истица имеет фармацевтическое образование, учится на втором фармацевтическом факультете Запорожского государственного медико-фармацевтического университета и работает в должности фармацевта в ООО "Подорожник Николаев".

"Взыскать с Государственного бюджета Украины возмещение морального вреда в размере 200 грн. Взыскать с Государственного бюджета Украины безосновательно приобретенные денежные средства в размере 17000 грн", – говорится в решении.

Как ранее писал OBOZ.UA, Стрыйский горрайонный суд Львовскойобласти частично удовлетворил иск украинца против Львовской областной прокуратуры. Мужчина получил около 300 тыс. грн компенсации морального ущерба за уголовное преследование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!