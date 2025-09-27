Украинец отсудил у прокурора 300 тыс. грн за моральный ущерб: мужчину пытались посадить за то, в чем он не виноват

Стрыйский горрайонный суд Львовской области частично удовлетворил иск украинца против Львовской областной прокуратуры. Мужчина получил около 300 тыс. грн компенсации морального вреда за уголовное преследование.

Видео дня

Об этом говорится в материалах дела 456/1307/25. Решение приняли в сентябре 2025-го. Так, мужчина заявил, что еще в 2021-м его обвинили в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 307 и ч. 2 ст. 307 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных).

Приговором Стрыйского горрайонного суда Львовской области от 22 декабря 2022 года он был признан невиновным. После выигранных судов бывший обвиняемый решил подать иск против прокуроров и компенсировать моральный ущерб. Он требовал выплатить ему 603 733,34 грн.

"Истец обвинялся в совершении тяжких преступлений, за которые могло быть назначено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Угроза быть подвергнутой такому наказанию создавала у истца исключительно негативные эмоции. Истец находился под стражей с 25.03.2021 года до 19.04.2021 года, что повлекло ему дополнительные моральные страдания", – говорится в материалах дела.

Львовская областная прокуратура заявила, что в исковом заявлении и приобщенных к нему доказательствах отсутствуют данные, свидетельствующие о том, что в жизни истца произошли неблагоприятные негативные последствия, которые отразились на его укладе жизни, на работе, семейной жизни, ухудшении состояния здоровья.

Однако суд удовлетворил иск украинца. "Возмещение морального вреда за период с 24.03.2021 по 16.05.2024 в размере 301 866 /триста одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть/ гривен 67 копеек", - говорится в решении суда.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026-го ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 вместо 22 необходимо иметь 23 года стажа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!