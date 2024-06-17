Украинку надурили на 80 тыс. гривен в онлайн-магазине: как уберечься от мошенников

Жительницу Чернигова обманули мошенники в интернете и украли у нее более 80 тыс. гривен. Женщина отвергла правила кибербезопасности и перешла по неизвестной ссылке, где указала собственные конфиденциальные данные.

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Как сообщили в ГУНП в Черниговской области, жертва аферы хотела продать платье и разместила объявления на одном из популярных сайтов онлайн-объявлений. Под видом заинтересованного покупателя ей написали в мессенджере мошенники и отправили ссылку якобы для оформления доставки.

46-летняя женщина перешла по этой ссылке и оставила секретные данные от своей банковской карты. Через некоторое время в банковском приложении она обнаружила, что на ее счетах исчезли все средства. Кроме того, злоумышленники оформили на ее имя кредитный счет и тоже его опустошили.

Общая сумма ущерба потерпевшей превысила 80 тысяч гривен. Поняв, что ее обманули, черниговка обратилась в полицию, где зарегистрировали производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество).

Чтобы не попасться на удочку киберпреступников, следует соблюдать правила онлайн-торговли: все общение с продавцом или покупателем должно происходить в рамках торговой платформы. В некоторых случаях это позволит администрации сервиса оперативно заморозить аккаунт мошенников, а иногда и присланные им средства. Кроме того, в Национальной полиции советуют украинцам никогда не сообщать сведения о своих банковских картах по телефону или по Интернету.

"Переходя по сомнительным ссылкам, вы дарит злоумышленникам свои персональные данные. Благодаря этому мошенники могут присвоить все сбережения с ваших банковских счетов", – объяснили правоохранители.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что за первые пять месяцев 2024 года в Украине было открыто более 38 тысяч дел по мошенничеству – это в 1,6 раза больше, чем за весь 2021 год. Самыми популярными методами обмана остаются социальная инженерия и фишинг.

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