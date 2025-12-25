Украинец выиграл суд против 29-летнего сына, который сбежал за границу: беженца выписали из родительского жилья

Приднепровский районный суд Черкасс удовлетворил иск мужчины, который через суд лишил сына правом пользоваться жильем. Так, 29-летний сын еще в прошлом году сбежал за границу, однако он отказался менять место регистрации. А отец из-за того, что его трудоспособный сын зарегистрирован в жилье, не имел возможности оформить субсидию.

Видео дня

Об этом говорится в материалах дела 711/10055/25. Решение было принято 23 декабря 2025 года. Сначала отец пытался "выписать" сына в ЦНАПе, но там он получил отказ.

Сын истца еще с сентября 2024-го живет за границей. Это подтверждается отметкой в его загранпаспорте. Согласно акту опроса соседей №1493 от 22 июля 2025 года, ответчик действительно проживает один.

Для снятия сына с учета мужчина обращался с заявлениями в Черкасский ЦНАП, но ему отказывали в удовлетворении заявлений и рекомендовали сделать это в судебном порядке. Добровольно сняться с регистрации сын не захотел, хотя фактически потерял все связи с квартирой, за коммуналку не платил, долги погашать не желает, больше года по месту регистрации не появлялся.

"Исковое заявление о признании лица утратившим право пользования жилым помещением удовлетворить. Решение суда может быть обжаловано в Черкасский апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в течение тридцати дней со дня его провозглашения. Лица, участвовавшие в деле, но не присутствовали в судебном заседании во время провозглашения судебного решения, могут подать апелляционную жалобу в течение тридцати дней со дня получения копии этого решения", – говорится в решении суда.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Бавария (федеральная земля в составе Германии) выступила за ограничение въезда для украинских беженцев. Ее министр-президент Маркус Зедер заявил, что в Германию приехало слишком много украинских мужчин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!