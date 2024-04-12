Украинец решил купить машину в интернете, но остался без внушительной суммы денег: в какой соцсети его обманули

Мошенник выманил у украинца 25 500 грн – пообещав ему продать за эти деньги автомобиль. Соответствующее объявление он разместил в соцсети Тік Ток, потребовал от "клиента" заплатить наперед – и после этого исчез.

Об этом сообщили в Нацполиции. Там отметили: деньги пострадавший перевел мошеннику на карту. Без, судя по всему, предварительного осмотра машины.

"Связавшись с продавцом и обсудив все детали покупки, заявитель перевел денежные средства в сумме 25 500 гривен на банковскую карту последнего, но автомобиль так и не получил. Когда потерпевший понял, что его обманули, сразу обратился за помощью в полицию", – говорится в сообщении.

В связи с этим, полицейские призвали украинцев не доверять подозрительным сайтам и ссылкам, в которых содержатся объявления о продаже товара по цене ниже рыночной. А также не передавать деньги незнакомым лицам.

У украинцев воруют деньги с помощью популярной соцсети

Также мошенники выманивают у украинских пенсионеров деньги, притворяясь представителями госучреждений. Для этого они создают в Telegram каналы с названиями этих учреждений и их символикой – и обманным путем получают личные и банковские данные пенсионеров.

"Злоумышленники создают телеграм-каналы, где выманивают личные и банковские данные пенсионеров от имени государственных учреждений. …При этом используется символика государственных учреждений или вымышленных организаций, якобы помогающих пенсионерам. Для маскировки такие сообщения разбавляются разными материалами и жизненными советами", – рассказали в Киберполиции.

При этом правоохранители опубликовали пример сообщения о "помощи" от мошенников. В нем те предлагают вступить в якобы курируемый Пенсионным фондом некий Клуб пенсионеров, "где публикуется информация о помощи и льготах для граждан пенсионного и предпенсионного возраста".

"Советуем проверять информацию о доступных пенсионерам социальных услугах на официальном сайте Пенсионного фонда Украины или обратиться непосредственно в свое управление ПФ по месту жительства. В то же время информацию об услугах для малозащищенных групп населения можно узнать в Управлении социальной защиты", – отметили правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, также мошенники начали пытаться забирать чужие посылки на "Новой почте" по поддельным документам. Действуют они группами по несколько человек и работают с посылками, которые получатель отказывается принимать и отправляет назад.

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