Украинец помог купить судно для теневого флота РФ: разоблачена циничная схема обхода санкций

Украина и Финляндия разоблачили схему передачи морского буксира для нужд "теневого флота" РФ, который мог использоваться для обслуживания российских нефтяных танкеров в обход санкций. Гражданину Украины сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору, а следствие проверяет причастность к сделке других лиц, в частности иностранцев.

Видео дня

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. Украинцу инкриминируют содействие передаче судна, которое впоследствии могло использоваться для обслуживания российских нефтяных танкеров и поддержки экспортной логистики страны-агрессора.

Расследование проводится в рамках совместной следственной группы, созданной Украиной и Финляндией для борьбы со схемами, связанными с функционированием российского "теневого флота". По версии следствия, подозреваемый действовал вместе с другими лицами, в частности представителями России.

Они организовали приобретение корабельного буксира через иностранную компанию, чтобы скрыть конечного получателя судна и обойти санкционные ограничения. Для маскировки истинной цели судно оформили якобы для дальнейшей эксплуатации за пределами РФ. Украинец представлял интересы компании-покупателя, занимался подготовкой документов, подписывал соглашения о покупке буксира, а также организовывал подготовку экипажа и самого судна к выходу из порта.

После выхода из порта буксир неожиданно изменил заявленный маршрут. Впоследствии информация о его местонахождении исчезла из электронной системы отслеживания судов, что часто является характерным признаком попыток скрыть перемещение.

Позже судно было перерегистрировано под флагом России, получило новое название и перешло в распоряжение российской компании, которая, по данным следствия, предоставляет буксировочные услуги на нефтяном транзитном терминале. Правоохранители считают, что буксир может использоваться для сопровождения крупнотоннажных нефтяных танкеров при заходе в порт.

Именно такие суда являются важным элементом морской логистики России и могут помогать "теневому флоту" перевозить нефть в обход международных санкций. Так называемый "теневой флот" – это сеть судов, которые Россия использует для транспортировки нефти и других энергоресурсов, пытаясь избегать санкционного контроля. Часто такие суда:

меняют флаги;

отключают системы автоматического отслеживания;

меняют названия;

оформляются через оффшорные или подставные компании;

используются для непрозрачных морских операций.

В рамках уголовного производства правоохранители провели ряд обысков по местам жительства лиц, которые могут быть причастны к передаче буксира российской стороне. Во время следственных действий изъяли:

компьютерную технику;

мобильные телефоны;

документы;

54 750 долларов США;

37 900 евро.

Офис Генерального прокурора сообщил, что прокуроры уже инициировали для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Кроме того, следователи продолжают устанавливать других возможных участников схемы, в частности иностранных граждан, которые могли быть причастны к покупке, оформлению и передаче судов в интересах РФ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ЕС готовит 21-й пакет санкций против России, главной мишенью которого станет теневой нефтяной флот, через который Кремль продолжает зарабатывать миллиарды несмотря на действующие ограничения. Новые санкции также могут ударить по российским банкам, военной промышленности и схемах продажи похищенного украинского зерна.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!