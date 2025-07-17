Украинец отсудил у "Укрпочты" денежную моральную компенсацию: из-за недоставленного письма тревожился и нервничал

Шевченковский районный суд Киева обязал "Укрпочту" заплатить компенсацию морального вреда клиенту, письмо которого не вручили адресату. Киевлянин просил суд взыскать компенсацию в 16 тыс. грн, однако судья решил уменьшить компенсацию до 500 грн.

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Об этом говорится в материалах дела №761/7980/25. В материалах дела говорится о том, что клиент "Укрпочты" еще в прошлом году вместе со своим братом отправил письмо в общественную приемную депутату Киевского городского совета. Однако письмо депутату не доставили и вернули обратно.

"Данное письмо было возвращено без вручения его адресату из отделения почтовой связи (далее - ОПС) № 04111. Истцу пришлось очень далеко ехать к этому ОПС "Киев-04111" для выяснения причины невручения упомянутого письма адресату", – говорится в материалах дела.

Тогда киевлянин отправил жалобы на имя Гендиректора "Укрпочты", а также в правительство (министру развития общин, территорий и инфраструктуры). Истец в суде отметил, что ему поступило объяснение, будто письмо не доставили "в связи с некомплектом штата почтальонов в отделении № 111 и соответственно большой нагрузкой на работников указанного отделения".

"Укрпочта" согласилась вернуть стоимость доставки письма (90 грн). Однако моральный ущерб компенсировать не согласилась.

"Исковое заявление мотивировано тем, что на протяжении длительного времени, при защите своих нарушенных прав и законных интересов из-за действий и бездействия ответчика он неоднократно имел значительное ухудшение состояния здоровья, – поднималось артериальное давление и болела голова до головокружения, конечно, при этом тревожился, нервничал и волновался, вследствие беспокойства и стресса, вынужден был принимать, кроме десятков основных лекарств, еще успокаивающие средства с целью восстановления состояния здоровья", – говорится в материалах дела.

Суд решил: взыскать с АО "Укрпочта" моральный ущерб в размере 500 грн. "В удовлетворении остальной части исковых требований, – отказать", – отмечают в компании.

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