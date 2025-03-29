Бывшая помощница прокурора в суде отменила ограничение своей пенсии: ежемесячно ей будут платить по 52,9 тыс. грн

Ривенский окружной административный суд удовлетворил иск бывшей старшей помощницы прокурора области Людмилы Мороз (вышла на пенсию) и отменил ограничение ее пенсии. Как и все спецпенсии, ее выплату с 2025-го сократили из-за ввода понижающих коэффициентов для выплат, размер которых превышает 23,6 тыс. грн. Пенсию Мороз сократили с 52,9 тыс. до 31,7 тыс. грн, однако она это решение упразднила в суде.

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Об этом говорится в материалах дела 460/2027/25. "Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в Ровенской области возобновить с 01.01.2025 выплату пенсии без ограничения предельного размера и применения коэффициентов, определенных постановлением Кабинета Министров Украины №1 от 03 января 2025 года", – говорится в решении суда.

Так, Людмила Мороз работала в органах прокуратуры и получила пенсию в августе 2012 года на основании статьи 50-1 Закона Украины "О прокуратуре" №1789-ХІІ от 05.11.1991 (в редакции, действующей на момент получения такого права). Размер пенсии по состоянию на декабрь 2024 составил 52970,17 грн.

"При пересчете пенсии истца с 01.01.2025 ее размер был уменьшен, в связи с чем она обратилась с заявлением в пенсионный орган. Письмом от 31.01.2025 №1700-0202-8/6702 ответчик сообщил истцу, что с 01.01.2025 размер ее пенсии к выплате, определенный с учетом коэффициентов, определенных постановлением Кабинета Министров Украины №1 от 03.01.2024г, составляет 31740,22грн (в пределах алгоритма, приведенного в справке-расчете от 30.01.2025 №316/04-16)", - отмечают в материалах дела.

В решении суда говорится, что украинцы должны быть уверены в своих законных ожиданиях, а также в том, что приобретенное ими на основании действующего законодательства право, его содержание и объем будет ими реализовано. То есть приобретенное право не может быть отменено или сужено.

Специальные пенсионеры (прокуроры, некоторые чиновники, силовики, военные), начиная с 2014-го не защищавшие Украину, с января 2025-го получили урезанные пенсии. Речь идет только о той части пенсионеров, выплата которых больше 10 прожиточных минимумов (23 610 грн). При этом урезали ту часть, размер которой превышает 23610 грн (применяя специальные уменьшительные коэффициенты).

Пенсии ограничили 17,7 тыс. пенсионеров, при этом сотни из них уже обратились в суд с требованием возвратить полные суммы. На 27 марта в судебном реестре почти в 840 решениях упоминается постановление о введении коэффициентов. Большинство из этих решений – об отмене ограничений.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом, согласно которому будет введен новый принцип ежегодной индексации пенсий. Документ был опубликован на страницах Федерации профсоюзов. Индексацию, как и сейчас, будут проводить раз в году в марте. Однако вместо того чтобы осуществить перерасчет пенсии, увеличивая заложенный показатель зарплаты на 50% инфляции и 50% от темпов роста зарплат, пенсию будут перечислять по новой формуле.

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