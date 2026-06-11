Рабочей силы катастрофически не хватает: как планируют "заманивать" украинцев на работу

В Украине лишь 10,5 миллиона человек имеют официальную работу, тогда как около 4,5 миллиона граждан трудоспособного возраста остаются вне рынка труда; именно этот резерв власти намерены привлечь для преодоления нехватки кадров. Для этого правительство готовит масштабную переподготовку взрослых, будет бороться со стереотипами относительно возраста и пола работников и создавать условия для возвращения украинцев из-за рубежа.

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Об этом во время мероприятия рассказала заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак, пишет NV. По ее словам, фактически только каждый третий житель страны сегодня работает официально и платит налоги.

Главной проблемой Марчак называет несоответствие между навыками людей и потребностями современной экономики. Война кардинально изменила карту занятости. Тысячи людей были вынуждены переехать в другие регионы, где их профессии оказались невостребованными. Например, шахтер, который покинул прифронтовый город и переехал в западную часть страны, часто не может найти работу по своей специальности.

В результате возникает парадокс: человек готов работать, но рынок не предлагает соответствующих вакансий. В то же время работодатели ищут работников с другими навыками. Именно поэтому государство все чаще говорит о необходимости масштабного переобучения взрослого населения.

В Минэкономики считают, что традиционная модель образования, когда человек получает профессию один раз и работает по ней десятилетиями, больше не соответствует современным реалиям. Технологии , автоматизация и изменения в экономике заставляют работников постоянно обновлять знания и осваивать новые навыки.

Именно поэтому одним из приоритетов правительства становится развитие системы непрерывного обучения взрослых. Речь идет не только о получении новых профессий, но и о краткосрочных курсах под конкретные потребности работодателей. Власти планируют сделать так, чтобы человек мог быстро пройти необходимое обучение и сразу получить возможность трудоустроиться.

Для лучшего понимания ситуации на рынке труда Минэкономики запускает цифровую систему под названием "Обрій". Она должна помочь государству оперативно отслеживать спрос на работников, потребности бизнеса и имеющийся кадровый резерв.

Правительство также планирует изменить работу службы занятости. Вместо формального учета безработных акцент хотят сделать на быстром поиске работодателя и определении конкретных навыков, которых не хватает человеку для трудоустройства.

После этого гражданин сможет получить финансирование на обучение именно по тому направлению, которое нужно конкретному работодателю. Речь идет не только о технических знаниях или профессиональной подготовке. Бизнес все чаще обращает внимание на коммуникативные навыки, умение работать в команде, адаптивность и другие так называемые soft skills.

Отдельной проблемой остаются стереотипы на рынке труда. По словам Марчак, работодатели нередко отказывают кандидатам из-за возраста, пола или других факторов, не имеющих отношения к профессиональным качествам. Часто молодых людей считают недостаточно опытными, а кандидатов старшего возраста – слишком взрослыми для работы.

Женщины также нередко сталкиваются со скрытой дискриминацией из-за семейного положения или возможности рождения ребенка. Такие подходы существенно сужают кадровый резерв страны, особенно в условиях военного времени и демографических вызовов. Кроме того, правительство планирует уделять больше внимания трудоустройству ветеранов и людей с инвалидностью, для которых доступ к работе часто остается затруднительным.

Еще одним источником пополнения рынка труда власти считают возвращение граждан, выехавших за границу. Речь идет не только о беженцах, покинувших страну после начала полномасштабной войны, но и о трудовых мигрантах, работавших за рубежом еще до 2022 года.

В Минэкономики признают, что для большинства украинцев ключевыми условиями возвращения остаются две вещи – наличие жилья и стабильной работы. Именно поэтому государство рассматривает возможность проведения дистанционных собеседований и даже удаленного начала работы еще до возвращения человека в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине быстрее всего растут зарплаты в сфере образования –, за год они повысились на 33,9%, опередив ИТ и строительство. Отмечается, что такая ситуация складывается из-за дефицита кадров и увеличения государственного финансирования, что заставляет работодателей активно повышать оплату труда.

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