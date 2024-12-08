Учителям в Украине готовы платить более 25 тыс. грн: где нужно преподавать

Учителя в государственных школах получают в среднем 10–15 тысяч гривен, а в частных – 20–25 тысяч гривен. Уровень заработка зависит от региона, опыта, доплат и возможностей местных бюджетов.

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Об этом рассказал учитель украинского языка и литературы, который в 2021 стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, Артур Пройдаков в комментарии СМИ. В государственных школах размер зарплаты педагогов зависит от нескольких факторов:

опыт работы: учителя с многолетним стажем могут получать большую зарплату благодаря более высоким тарифным разрядам;

учителя с многолетним стажем могут получать большую зарплату благодаря более высоким тарифным разрядам; классное руководство: исполнение обязанностей классного руководителя предусматривает доплаты;

исполнение обязанностей классного руководителя предусматривает доплаты; доплаты за престижность профессии: во многих регионах местные власти предусматривают дополнительные выплаты;

во многих регионах местные власти предусматривают дополнительные выплаты; городские бюджеты: в больших городах, таких как Киев и Львов, учителя часто получают премии или доплаты из городского бюджета.

"Если вы работаете на полную ставку, у вас есть опыт и дополнительные обязанности, то в государственной школе можно заработать 10-15 тысяч гривен ", - отметил Артур Пройдаков.

В частных школах ситуация с заработной платой выглядит лучше. По словам Пройдакова, средний доход педагога здесь составляет 20-25 тысяч гривен при полной рабочей нагрузке. Частные школы обычно предлагают конкурентную оплату труда, чтобы привлекать квалифицированных специалистов.

Кроме того, учителя в частных школах могут участвовать в различных проектах, что позволяет им получать дополнительные средства. Однако сумма зависит от региона, специфики учебного заведения и объема работы.

Уровень заработка педагогов зависит также от места работы. К примеру, в больших городах учителя получают больше благодаря премиям и доплатам из местных бюджетов. В меньших населенных пунктах размер зарплаты часто ниже из-за ограниченных возможностей местных бюджетов.

Дополнительно, зарплата может возрасти, если педагог приобщается к внешкольным проектам, олимпиадам, конкурсам или разрабатывает авторские курсы. На 2025 год запланировано повышение доплат учителям в соответствии с изменениями в законодательстве. Кроме того, в Минобразования планируется внедрить дифференцированный подход к начислению зарплат в зависимости от квалификации, опыта и результатов работы педагогов. Эти изменения должны улучшить финансовое обеспечение учителей и повысить престижность профессии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с начала 2024 года по состоянию на октябрь средняя зарплата в госучреждениях выросла почти на 20 тысяч гривен, до 58,5 тыс. Это более чем в 2,5 раза превышает средний уровень по Украине (22,5 тыс. грн. грн по данным кадровых порталов).

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