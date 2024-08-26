Учителям хотят платить больше: сколько нужно денег, чтобы поднять им зарплату вдвое

Политическое руководство Украины поддерживает идею поднятия зарплат педагогам, но на данный момент в бюджете нет средств, которые бы это позволили сделать. Существует несколько вариантов повышения зарплат учителям и на реализацию этой идеи понадобится выделить из бюджета до 270 млрд гривен.

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Об этом на прошедшей в Киеве 26 августа образовательной конференции заявил министр образования и науки Оксен Лисовой. Нынешние соцстандарты, которые есть у учителей, он назвал неприемлемыми и недостаточными.

"Сегодня на уровне политического руководства страны, всего политикума, даже Министерства финансов, нет дискуссии о том, нужно ли менять зарплаты учителям. Все понимают, что мы формируем человеческий капитал, мы формируем то самое важное, без чего не может развиваться страна, мы хотим качественного прорыва и, безусловно, мы понимаем, что именно школа и учитель являются творцом нации. И мы понимаем, что те социальные стандарты, которые на сегодня есть, – неприемлемы и недостаточны", – сказал Оксен Лесной.

По его словам, существует несколько сценариев повышения заработной платы учителям. Из них выберут тот, который будет возможно профинансировать. Сейчас зарплатный фонд учителей Украины составляет около 100 млрд. гривен, и чтобы повысить зарплаты, необходимо привлечь 48-270 млрд гривен дополнительного финансирования в год.

Министр уверяет, что проблема зарплат педагогов является приоритетной задачей, которую нужно решать соответственно. Однако в государственном бюджете есть дыра в 500 млрд, и ее необходимо закрыть, чтобы обеспечить, прежде всего, потребности обороны.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 1 апреля 2024 года в Украине начался второй этап повышения зарплаты для учителей, объявленный Министерством образования и науки. Прогнозируется, что средняя заработная плата педагогов поднимется до 16 тысяч гривен, показывая общий рост на 21%. Кроме того, планируется увеличение среднемесячной оплаты труда учителей высшей категории с 14,4 тысячи гривен до 17,4 тысячи гривен.

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