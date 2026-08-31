Учителям добавят 20 % к зарплате: сколько будут получать педагоги с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года зарплаты украинских учителей должны вырасти ещё на 20 %, а ориентировочные выплаты составят от 12 800 до 17 700 грн для молодых педагогов и от 16 900 до 28 500 грн для опытных. С учётом январского повышения на 30% общий рост зарплат учителей в 2026 году должен составить 50% по сравнению с 2025 годом, а с января 2027 года в МОН также планируют повысить на 20% зарплаты педагогов детских садов.

Видео дня

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, выступая на конференции "Августовская – 2026", сообщают СМИ. По его словам, в перспективе зарплаты работников образования должны постепенно приближаться к рыночному и европейскому уровню.

В то же время конкретная сумма, которую будет получать каждый учитель, будет зависеть от его стажа, квалификации, рабочей нагрузки и различных надбавок.

Насколько вырастут зарплаты учителей с 1 сентября

Сентябрьское повышение станет вторым этапом увеличения зарплат педагогов в 2026 году. Первый этап состоялся 1 января 2026 года, когда зарплаты работников образования выросли на 30%. Теперь с началом нового учебного года предусмотрено еще одно повышение — на 20%.

Таким образом, по итогам 2026 года зарплаты учителей должны быть примерно на 50% выше, чем в 2025 году. Согласно озвученным правительством ориентирам, после сентябрьского повышения:

молодые учителя смогут получать от 12 800 до 17 700 гривен в месяц;

смогут получать от опытные педагоги — от 16 900 до 28 500 гривен в месяц.

При этом эти суммы не являются единой фиксированной зарплатой для всех работников школ. Фактический доход конкретного педагога может отличаться в зависимости от количества часов, категории, стажа и установленных надбавок.

Почему зарплаты учителей различаются

Даже педагоги, работающие в одной школе, могут получать разные суммы. Причина в том, что заработная плата состоит не только из базового должностного оклада. На окончательную выплату влияют, в частности:

тарифный разряд;

квалификационная категория;

педагогический стаж;

количество учебных часов;

надбавка за выслугу лет;

доплата за престижность педагогического труда;

выплаты за классную работу;

доплаты за проверку письменных работ;

дополнительные обязанности;

прочие выплаты, предусмотренные законодательством.

Поэтому назвать одну сумму, которую с 1 сентября будут получать все украинские учителя, невозможно. Важно также различать начисленную зарплату и средства, которые педагог фактически получает "на руки". После уплаты предусмотренных налогов и сборов сумма к выплате будет меньше начисления.

Сентябрьское увеличение оплаты труда не является единовременной выплатой к началу учебного года. Речь идет именно о повышении зарплаты. То есть педагог будет получать увеличенную оплату труда и в дальнейшем, в соответствии с установленными должностными условиями, нагрузкой и надбавками.

Правительство рассматривает это как последовательное повышение заработной платы работников образования. Как отметил премьер-министр, январский рост на 30% и сентябрьский на 20% в совокупности должны дать 50-процентное увеличение по сравнению с 2025 годом.

У учителей может быть более 80 видов доплат

Отдельной составляющей зарплаты педагогов являются надбавки и доплаты. По словам главы Министерства образования и науки Андрея Бутенко, украинские педагоги могут получать более 80 различных видов доплат. Среди наиболее известных — выплаты за престижность педагогического труда, классное руководство и стаж работы.

Однако перечень не ограничивается только этими видами выплат. Существуют также другие доплаты, о которых педагоги могут знать меньше.

После повышения с 1 сентября размер зарплаты каждого педагога все равно будет индивидуальным. Например , молодой учитель без значительного стажа и с небольшой учебной нагрузкой будет получать одну сумму.

В то же время педагог с многолетним стажем, высшей квалификационной категорией, полной нагрузкой, классным руководством и другими дополнительными обязанностями может получать значительно больше. Поэтому обнародованные диапазоны от 12,8 до 17,7 тысячи гривен для молодых педагогов и от 16,9 до 28,5 тысячи для опытных следует воспринимать именно как ориентир, а не как гарантированную одинаковую выплату для каждого работника.

Изменения коснутся не только школьных учителей

Вопрос оплаты труда постепенно поднимается и в отношении других категорий работников сферы образования. В частности, в Министерстве образования и науки заявили о планах повысить зарплаты педагогическим работникам дошкольного образования.

Речь идет о возможном увеличении выплат на 20% с января 2027 года. Соответствующее постановление уже подготовлено, однако на момент заявления оно еще не было утверждено.

В МОН отмечают, что даже такое повышение не считают достаточным, поэтому планируют продолжать работу над увеличением заработной платы работников дошкольных учреждений. В частности, в Украине планируют увеличить срок действия сертификата педагогического работника с трёх до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стремительно растут зарплаты в рабочих профессиях: машинистам экскаваторов уже предлагают в среднем 50 тысяч гривен, монтажникам — 43 750 грн, а сварщикам — около 40 тысяч. Больше всего вакансий за год прибавилось в Киевской, Закарпатской и Львовской областях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!