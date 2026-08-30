Зарплаты взлетели до 50 тыс. грн: какие профессии стали самыми востребованными в Украине

В Украине стремительно растут зарплаты в рабочих профессиях: машинистам экскаваторов уже предлагают в среднем 50 тысяч гривен, монтажникам — 43 750 грн, а сварщикам — около 40 тысяч. Больше всего вакансий за год прибавилось в Киевской, Закарпатской и Львовской областях, а дефицит кадров заставляет работодателей повышать зарплаты и активнее конкурировать за специалистов.

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Об этом говорится в аналитике профильного портала по поиску вакансий. Некоторые рабочие профессии уже позволяют претендовать на 40–50 тысяч гривен в месяц.

Где в Украине больше всего выросло количество вакансий

Спрос на рабочих в значительной степени зависит от того, где сосредоточены предприятия и насколько стабильно они могут работать. На ситуацию также влияют условия безопасности и потребности конкретного региона. За год больше всего объявлений в категории "Производство / рабочие специальности" появилось в Киевской, Закарпатской и Львовской областях.

Лидером по темпам роста стала Киевская область, количество вакансий в этом сегменте за год увеличилось на 24%. На втором месте оказалось Закарпатье, где количество предложений для рабочих выросло на 23%, еще на 18% больше вакансий появилось во Львовской области.

Отмечается, что это может свидетельствовать об активизации производственного сектора в регионах, где предприятия продолжают работать и развиваться. Соответственно, компаниям требуется все больше работников, а дефицит кадров заставляет их активнее бороться за кандидатов.

В каких областях вакансий стало меньше

В то же время общеукраинская тенденция не означает, что количество предложений растет повсеместно. Наибольшее сокращение вакансий зафиксировали в Херсонской области — сразу на 53% за год.

На втором месте по падению оказалась Сумская область, где количество объявлений сократилось на 25%. В Полтавской области вакансий стало на 15% меньше.

На 13% сократилось количество предложений в Ровенской и Винницкой областях, еще на 11% уменьшилось количество вакансий в Хмельницкой области. Если в западных и центральных регионах часть предприятий активизирует деятельность и ищет новых сотрудников, то в прифронтовых областях ситуация значительно сложнее.

Рабочие профессии, за которые готовы платить до 50 тысяч

Дефицит работников напрямую влияет на уровень заработной платы. Работодатели вынуждены повышать предложения, чтобы привлечь людей на вакансии, которые сложно закрыть.

Больше всего за год медианные зарплаты в производственной сфере выросли во Львовской области — на 42%. На втором месте — Хмельницкая область, где предложения по зарплате увеличились на 33%, а третье место заняло Закарпатье с приростом 31%.

Для сравнения: общая медианная зарплата по вакансиям на OLX Работа составляет около 30 500 грн. При этом некоторые рабочие специальности уже заметно превышают этот уровень:

машинисты экскаватора;

Одними из самых высокооплачиваемых среди рабочих профессий стали машинисты экскаваторов. За год медианная зарплата по таким вакансиям выросла на 25% и достигла примерно 50 000 грн. Отмечается, что это одна из немногих рабочих специальностей, где среднее предложение уже приближается к 50 тысячам гривен.

монтажники;

Не менее заметно выросли зарплаты монтажников. За год медианная зарплата увеличилась на 25% — до примерно 43 750 грн. В то же время именно на эту профессию количество откликов кандидатов сократилось. То есть работодатели предлагают больше денег, но найти нужных специалистов им все равно непросто.

сварщики;

Высокий спрос сохраняется и на сварщиков. Им предлагают в среднем около 40 000 грн, а за год медианная зарплата выросла на 14%. Количество откликов на одну вакансию сварщика также увеличилось — на 10%.

конструкторы и маляры;

Для конструкторов и маляров медианная зарплата составляет около 35 000 грн. За год предложения по зарплате в этих категориях выросли на 17%.

электрики;

Электрики могут рассчитывать в среднем на 34 250 грн, за год медианная зарплата для этой специальности увеличилась на 14%, однако гораздо более интересной является динамика спроса со стороны соискателей. Количество откликов на одну вакансию электрика выросло сразу на 37%, это означает, что специальность остается привлекательной для соискателей.

токари;

Токарям в среднем предлагают около 31 500 грн. За год зарплата выросла на 5%, а количество откликов на одну вакансию — на 7%.

комплектовщики;

Для комплектовщиков медианная зарплата составляет около 30 000 грн. За год работодатели повысили предложения на 9%. При этом количество откликов на одну вакансию существенно не изменилось.

упаковщики;

Упаковщикам предлагают в среднем 28 500 грн. Хотя эта зарплата по-прежнему ниже общей медианной зарплаты, темпы её роста являются одними из самых высоких. За год медианная оплата труда увеличилась на 39%.

разнорабочие;

Для разнорабочих медианная зарплата составляет около 27 500 грн. За год она выросла примерно на 10%. При этом количество откликов на такие вакансии осталось примерно на уровне прошлого года.

швеи и портные.

Медианная зарплата швей и портных составляет около 27 000 грн. За год работодатели увеличили предложения по зарплате на 20%. Однако в то же время количество откликов на одну вакансию сократилось на 15%, что может свидетельствовать о сложностях с привлечением работников по этим специальностям.

Сколько сейчас платят рабочим

машинисту экскаватора — 50 000 грн;

монтажник – 43 750 грн;

сварщик – 40 000 грн;

конструктор и маляр – 35 000 грн;

электрик – 34 250 грн;

токарь – 31 500 грн;

комплектовщик – 30 000 грн;

упаковщик – 28 500 грн;

разнорабочий – 27 500 грн;

швея и портной – 27 000 грн.

Таким образом, часть рабочих профессий уже обеспечивает зарплату, которая заметно превышает общий медианный показатель по вакансиям. Повышение зарплат не всегда означает, что вместе с ним увеличивается количество людей, претендующих на вакансии.

По данным платформы, по части рабочих вакансий количество откликов на одно объявление осталось примерно на уровне июля 2025 года. Отмечается, что это касается упаковщиков, машинистов экскаваторов, маляров, разнорабочих и комплектовщиков.

В то же время по некоторым профессиям интерес со стороны кандидатов вырос. Наиболее заметно увеличилось количество откликов на вакансии электриков — на 37%. У сварщиков этот показатель вырос на 10%, а у токарей — на 7%.

Однако есть и специальности, в которых работодателям стало сложнее привлекать кандидатов. Количество откликов на вакансии монтажников сократилось на 10%, а на вакансии швей и портных — на 15%.

Почему работодатели повышают зарплаты

Основная причина – дефицит кадров. Предприятиям нужны работники, обладающие практическими навыками и способные сразу выполнять конкретную работу, однако количество таких кандидатов ограничено.

Поэтому бизнесу приходится использовать зарплату как один из главных инструментов конкуренции. В то же время работники оценивают не только деньги. Для кандидатов важны график работы, официальное трудоустройство, условия на предприятии, возможность профессионального обучения и дальнейшего карьерного роста.

Особенно это важно для молодых людей и тех, кто готов осваивать новую профессию. В условиях дефицита кадров работодатели могут быть заинтересованы в обучении сотрудников без опыта, если компании требуются конкретные специалисты.

Проблема нехватки работников уже влияет не только на уровень зарплат. Она заставляет бизнес искать новые способы привлечения людей, автоматизировать отдельные процессы и рассматривать возможность привлечения иностранных работников.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, полномасштабная агрессия России стала причиной глубокого кадрового кризиса в Украине. Самая сложная ситуация — в приграничных и прифронтовых регионах, где не помогают даже зарплаты около 44 тысяч гривен и освобождение от мобилизации. Поэтому работодателям приходится выходить за рамки стандартных цифр в объявлениях.

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