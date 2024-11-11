"Учительскую тысячу" получат не все: кого не включили в список и какие причины

"Учительскую тысячу" будут ежемесячно получать только учителя общего среднего образования, а воспитатели детских садов и преподаватели профтехов остались без доплат. Правительство планирует увеличить размер доплаты до 2 тысяч гривен с сентября 2025 года.

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Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лесной в эфире телемарафона. С 1 января 2025 года украинские учителя общего среднего образования начнут получать ежемесячную прибавку к зарплате в размере 1000 гривен.

Решение об ежемесячной доплате учителям было принято правительством с целью повышения доходов педагогов, особенно в условиях военного положения. Лесной сообщил, что выплаты в размере 1000 гривен в месяц будут автоматически начисляться всем учителям общего среднего образования без дополнительных действий с их стороны.

Это касается как опытных педагогов, так и тех, кто только начал работать в школе, независимо от места работы (город или село). Доплата в размере 1000 гривен не предусмотрена для таких категорий педагогических работников:

воспитатели детских садов;

преподаватели профессионально-технических учебных заведений;

преподаватели колледжей.

Это решение вызвало недовольство среди педагогов, поскольку воспитатели и преподаватели профтехов остались без дополнительной поддержки. Министр образования пояснил, что в настоящее время финансирование этих категорий педагогов в основном возложено на органы местного самоуправления, которые могут самостоятельно решать вопросы о доплатах.

"Мы работаем над разработкой механизмов, которые позволят платить больше общинам, которые имеют на это финансовые возможности. Это поможет повысить зарплаты воспитателям и преподавателям профессиональных заведений", - подчеркнул Лесной.

Правительство планирует постепенно увеличивать размер доплат для учителей общего среднего образования. По словам Лесного, с сентября 2025 доплата увеличится до 2000 гривен в месяц. Это станет дополнительным стимулом для привлечения молодых специалистов в учительскую профессию, а также позволит частично компенсировать инфляционные потери. Прибавка будет действовать до завершения военного положения, после чего правительство пересмотрит ее размер в зависимости от экономической ситуации в стране.

Лесной сообщил, что общая потребность для повышения зарплат педагогических работников составляет около 300 миллиардов гривен, тогда как в бюджете на 2025 год удалось обнаружить только 12 миллиардов гривен. Именно поэтому правительство решило ввести временную доплату, которая позволит поддержать учителей без существенных изменений в структуре заработной платы.

"Общая потребность для повышения зарплат составляет 300 миллиардов. Мы нашли 12 миллиардов, и поэтому решили ввести доплату в размере 1 тысячи гривен на период военного положения", - пояснил министр.

Одной из причин, почему воспитатели детских садов, преподаватели колледжей и профтехов остались без доплат, есть отличия в финансировании их зарплат. Учителя общей средней школы получают заработную плату по образовательной субвенции, которая обеспечивается из государственного бюджета, в то время как финансирование других категорий педагогов возложено на органы местного самоуправления. Это усложняет введение централизованных доплат для всех педагогов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, тысячу Зеленского можно будет потратить на покупку лекарств и медицинских изделий с 1 декабря 2024 года. Получить эти средства можно через карточку "Национального кэшбека", активировав ее в приложении Действие.

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