Список товаров, на которые можно будет потратить "тысячу Зеленского", расширили: что добавили

"Тысячу Зеленского" можно будет потратить на покупку лекарств и медицинских изделий с 1 декабря 2024 года. Получить эти средства можно через карточку "Национального кешбэка", активировав ее в приложении Дія.

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Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины. Программа стартует с 1 декабря 2024 года и предусматривает выплату 1000 гривен каждому украинцу.

Как получить выплату

Процесс получения "тысячи Зеленского" прост и удобен благодаря использованию цифровых технологий. Требуется:

загрузите мобильное приложение Дія;

войдите в раздел "Национальный кешбэк";

выберите опцию "Открыть карту для выплат";

выберите один из предложенных банков;

после открытия карты активируйте ее в приложении Дія.

Тем гражданам, у которых уже есть карточка "Национального кешбэка", ничего дополнительно делать не нужно – деньги автоматически поступят на счет после старта программы. Также предусмотрена возможность получения выплат через отделения "Укрпочты" для тех, кто не имеет смартфона или доступа к Дії.

На что можно потратить деньги

Новая программа єПідтримка имеет расширенный список возможностей для использования средств. Главным новшеством этого этапа является то, что деньги можно потратить на покупку лекарств и медицинских изделий украинского производства. Это стало возможным благодаря партнерству с более чем 50 украинскими фармацевтическими производителями и 250 продавцами медицинских товаров. Кроме того, средства можно будет использовать на:

оплату коммунальных услуг;

покупку билетов на транспорт ("Укрзализныця", автобусы и т.п.);

посещение заведений культуры (театры, музеи, кинотеатры);

покупку книг украинского производства;

оплату мобильной связи;

благотворительные взносы, в частности в поддержку Вооруженных сил Украины.

Один из ключевых аспектов программы – поддержка украинских производителей. Заместитель министра экономики Юлия Свириденко отметила, что включение лекарств и медицинских изделий в список товаров, на которые можно потратить выплату, будет способствовать развитию фармацевтической отрасли в Украине.

Отдельное внимание в рамках программы будет уделено социально уязвимым группам населения. Программа будет распространяться на пенсионеров, внутренне перемещенных лиц, а также на граждан, проживающих в зонах повышенного военного риска.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стартовала новая волна денежной помощи от ВПП ООН, охватывающая пенсионеров, лиц без права на пенсию, взрослых и детей с инвалидностью на прифронтовых территориях. Размер выплат зависит от разницы между 3250 грн и уже получаемой социальной помощью.

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