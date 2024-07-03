У всех почтоматов "Новой почты" есть скрытая функция: как пользоваться во время отключений света

Украинцы могут забирать посылки из почтоматов "Новой почты" даже во время отключения света и в отсутствие интернета возле устройства. Однако стоит учитывать важный нюанс этой неочевидной функции: без заранее загруженных данных в приложении компании все же не обойтись.

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Об этом говорится в разъяснении "Новой почты". Все почтоматы продолжают функционировать даже при отключении электроэнергии, так как устройства в жилых домах работают на специальных батареях, а уличные почтоматы – и от аккумуляторов, и от электросети.

Чтобы забрать посылку из почтомата или, наоборот, отправить груз во время отключения света, нужно заранее подготовиться. Так, перед тем, как идти за посылкой, нужно:

найти место, где интернет есть (например, Wi-Fi дома или в общественном месте) и зайти в мобильное приложение "Новой почты";

в открытом приложении нужно выбрать необходимую электронную накладную или создать новую (в случае отправки);

в случае получения посылки следует сразу же оплатить ее;

оставить приложение открытым (этот пункт особенно важен – без этого совершать дальнейшие действия будет невозможно).

После этого, уже возле почтомата также нужно совершить ряд действий. Так:

включить Bluetooth;

дождаться соединения с почтоматом;

открыть ячейку;

забрать (или положить) посылку.

Подтвердить получение или отправку посылки можно будет в приложении уже после того, как снова появится интернет. Для этого нужно зайти в прежнюю накладную.

Как сообщал OBOZ.UA, "Новая почта" компенсирует стоимость посылок, уничтоженных Россией ударом по терминалу компании в Харькове. А посылки, которые были в пути, будут перенаправлены в другое место для сортировки.

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