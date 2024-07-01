"Новая почта" заплатит украинцам за уничтоженные посылки: кого касается

Украинский почтовый оператор "Новая почта" компенсирует своим клиентам стоимость посылок, уничтоженных Россией ударом по терминалу компании в Харькове. Посылки же, которые были в пути, будут перенаправлены в другое место для сортировки.

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Об этом сообщили в самой компании. Отмечается: возмещение будет происходить согласно оценочной стоимости отправлений.

"Посылки, находившиеся в терминале и уничтоженные в результате попадания, – компания возместит согласно оценочной стоимости. Посылки, которые находятся в пути, будут перенаправлены в другое место для сортировки", – говорится в сообщении.

Напомним: 30 июня в 16.30 российская КАБ упала вблизи терминала "Новой почты". Погиб водитель одного из грузовиков компании.

Выплаты же "Новой почтой" компенсаций за уничтоженные Россией посылки – не новая практика для компании. С подобной инициативой она выступила, в частности, после удара России по ее депо и отделению в Одессе в начале мая..

"Новая почта" обновила правила отправки посылок

В то же время, "Новая почта" запустил новую услугу – упаковка посылки курьером. Суть ее в том, если раньше при таком отправлении посылку нужно было самостоятельно паковать в свою коробку, то сейчас это сделает курьер – в коробку, которую привезет с собой. В компании отметили:

заказать услугу упаковки можно в мобильном приложении или сказав об этом курьеру во время отправки;

оплата за упаковку будет добавлена ​​к самой доставке.

"Отправляя посылку с помощью курьера, не нужно беспокоиться о том, чтобы найти коробку для упаковки своей отправки. Это сделает сам курьер, когда приедет к отправителю домой или в офис, чтобы забрать посылку", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Новая почта" запустила доставку между странами Европы, в которых компания работает под брендом Nova Post. Срок доставки между странами – от двух дней. Стоимость доставки зависит от веса отправления и расстояния между странами.

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