У украинцев взламывают аккаунты в Telegram: как распознать злоумышленников

Мессенджер Telegram считается одним из самых защищенных – однако даже его пользователи не застрахованы от взломов. Каждый день десятки людей теряют доступ к своим аккаунтам – при чем иногда без всякого понимания, как это произошло. Злоумышленники же могут получить доступ к Telegram-аккаунтам разными способами – от отправки фейковых "прикольных видео", которые на самом деле являются вредоносными файлами, до общения от имени аккаунтов, маскирующихся под службу поддержки мессенджера.

Видео дня

Об этом рассказывают в социальном проекте BRAMA. Там назвали 4 способа, как злоумышленники взламывают Telegram-аккаунты:

"Подарок" в виде бесплатной подписки Telegram Premium.

"Пользователь получает сообщение с предложением активировать его, переходит по ссылке на фишинговый сайт, имитирующий Telegram, и вводит номер телефона с кодом подтверждения. Все это сразу попадает в руки мошенников", – рассказали специалисты.

Фейковая CAPTCHA.

Под предлогом проверки на бота мошенники запускают вредоносный код. Который дает им доступ к устройству.

"Помните, что Telegram не использует CAPTCHA. Какие-либо подобные сообщения являются мошенничеством", – напомнили в соцпроекте.

Аккаунты, маскирующиеся под службу поддержки Telegram.

Пользователям мессенджера от таких профилей могут приходить сообщения с предупреждением о якобы подозрительной активности. В связи с этим пользователей просят немедленно отправить код из SMS или перейти по ссылке. Однако если это сделать, мошенники получают полный контроль над аккаунтом.

Фейковое "прикольное видео", которое на самом деле представляет собой вредоносный файл.

Часто такие видео скрыты в файлах с расширениями ZIP, RAR, XLS, DOCX, PDF или MSI. При этом чтобы его посмотреть Telegram предлагает открыть его в стороннем проигрывателе. Если же это сделать, на устройство устанавливается вредоносная программа.

Как понять, что ваш аккаунт взломали

Появляются прочитанные сообщения, которые вы не открывали.

В подписках появляются неизвестные группы/каналы.

Приложение начинает "странно" себя вести.

Приходят частые сообщения о входе, запросы на повторную авторизацию или измененные настройки.

Как обезопасить свой Telegram-аккаунт от взлома

Установить облачный пароль.

Проверить активные сессии в настройках и удалить все незнакомые устройства, после чего сменить пароль.

Никому не отправлять код подтверждения.

Не использовать Telegram для входа на сторонние сайты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине активизировалась мошенническая схема, где аферисты притворяются покупателями на онлайн-платформах. После этого они присылают фишинговые ссылки и выманивают доступ к банковским счетам.

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