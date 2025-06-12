У украинцев взламывают аккаунты в Telegram: как распознать злоумышленников
Мессенджер Telegram считается одним из самых защищенных – однако даже его пользователи не застрахованы от взломов. Каждый день десятки людей теряют доступ к своим аккаунтам – при чем иногда без всякого понимания, как это произошло. Злоумышленники же могут получить доступ к Telegram-аккаунтам разными способами – от отправки фейковых "прикольных видео", которые на самом деле являются вредоносными файлами, до общения от имени аккаунтов, маскирующихся под службу поддержки мессенджера.
Об этом рассказывают в социальном проекте BRAMA. Там назвали 4 способа, как злоумышленники взламывают Telegram-аккаунты:
- "Подарок" в виде бесплатной подписки Telegram Premium.
"Пользователь получает сообщение с предложением активировать его, переходит по ссылке на фишинговый сайт, имитирующий Telegram, и вводит номер телефона с кодом подтверждения. Все это сразу попадает в руки мошенников", – рассказали специалисты.
- Фейковая CAPTCHA.
Под предлогом проверки на бота мошенники запускают вредоносный код. Который дает им доступ к устройству.
"Помните, что Telegram не использует CAPTCHA. Какие-либо подобные сообщения являются мошенничеством", – напомнили в соцпроекте.
- Аккаунты, маскирующиеся под службу поддержки Telegram.
Пользователям мессенджера от таких профилей могут приходить сообщения с предупреждением о якобы подозрительной активности. В связи с этим пользователей просят немедленно отправить код из SMS или перейти по ссылке. Однако если это сделать, мошенники получают полный контроль над аккаунтом.
- Фейковое "прикольное видео", которое на самом деле представляет собой вредоносный файл.
Часто такие видео скрыты в файлах с расширениями ZIP, RAR, XLS, DOCX, PDF или MSI. При этом чтобы его посмотреть Telegram предлагает открыть его в стороннем проигрывателе. Если же это сделать, на устройство устанавливается вредоносная программа.
Как понять, что ваш аккаунт взломали
- Появляются прочитанные сообщения, которые вы не открывали.
- В подписках появляются неизвестные группы/каналы.
- Приложение начинает "странно" себя вести.
- Приходят частые сообщения о входе, запросы на повторную авторизацию или измененные настройки.
Как обезопасить свой Telegram-аккаунт от взлома
- Установить облачный пароль.
- Проверить активные сессии в настройках и удалить все незнакомые устройства, после чего сменить пароль.
- Никому не отправлять код подтверждения.
- Не использовать Telegram для входа на сторонние сайты.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине активизировалась мошенническая схема, где аферисты притворяются покупателями на онлайн-платформах. После этого они присылают фишинговые ссылки и выманивают доступ к банковским счетам.
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