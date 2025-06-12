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У украинцев взламывают аккаунты в Telegram: как распознать злоумышленников

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
1,6 т.
У украинцев взламывают аккаунты в Telegram

Мессенджер Telegram считается одним из самых защищенных – однако даже его пользователи не застрахованы от взломов. Каждый день десятки людей теряют доступ к своим аккаунтам – при чем иногда без всякого понимания, как это произошло. Злоумышленники же могут получить доступ к Telegram-аккаунтам разными способами – от отправки фейковых "прикольных видео", которые на самом деле являются вредоносными файлами, до общения от имени аккаунтов, маскирующихся под службу поддержки мессенджера.

Видео дня

Об этом рассказывают в социальном проекте BRAMA. Там назвали 4 способа, как злоумышленники взламывают Telegram-аккаунты:

  • "Подарок" в виде бесплатной подписки Telegram Premium.

"Пользователь получает сообщение с предложением активировать его, переходит по ссылке на фишинговый сайт, имитирующий Telegram, и вводит номер телефона с кодом подтверждения. Все это сразу попадает в руки мошенников", – рассказали специалисты.

  • Фейковая CAPTCHA.

Под предлогом проверки на бота мошенники  запускают вредоносный код. Который дает им доступ к устройству.

"Помните, что Telegram не использует CAPTCHA. Какие-либо подобные сообщения являются мошенничеством", – напомнили в соцпроекте.

  • Аккаунты, маскирующиеся под службу поддержки Telegram.

Пользователям мессенджера от таких профилей могут приходить сообщения с предупреждением о якобы подозрительной активности. В связи с этим пользователей просят немедленно отправить код из SMS или перейти по ссылке. Однако если это сделать, мошенники получают полный контроль над аккаунтом.

  • Фейковое "прикольное видео", которое на самом деле представляет собой вредоносный файл.

Часто такие видео скрыты в файлах с расширениями ZIP, RAR, XLS, DOCX, PDF или MSI. При этом чтобы его посмотреть Telegram предлагает открыть его в стороннем проигрывателе. Если же это сделать, на устройство устанавливается вредоносная программа.

Как понять, что ваш аккаунт взломали

  • Появляются прочитанные сообщения, которые вы не открывали.
  • В подписках появляются неизвестные группы/каналы.
  • Приложение начинает "странно" себя вести.
  • Приходят частые сообщения о входе, запросы на повторную авторизацию или измененные настройки.

Как обезопасить свой Telegram-аккаунт от взлома

  • Установить облачный пароль.
  • Проверить активные сессии в настройках и удалить все незнакомые устройства, после чего сменить пароль.
  • Никому не отправлять код подтверждения.
  • Не использовать Telegram для входа на сторонние сайты.
Как понять, что аккаунт в Telegram взломали

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине активизировалась мошенническая схема, где аферисты притворяются покупателями на онлайн-платформах. После этого они присылают фишинговые ссылки и выманивают доступ к банковским счетам.

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