У украинцев воруют деньги в популярном мессенджере: какую схему раскрыли

Кибермошенники запустили новую схему, которая помогает им выманивать у украинцев деньги. Для этого они используют популярный мессенджер WhatsApp и фейковый сайт.

О новой схеме сообщили в Киберполиции. По данным правоохранителей, злоумышленники посылали потерпевшим через WhatsApp сообщения о добавлении финансового счета и поступлении на него больших сумм средств.

В само сообщение добавлялась ссылка на подконтрольные аферистам вебсайты, при переходе по которой система просила авторизоваться и ввести платежные данные. С помощью полученной информации злоумышленники получали доступ к онлайн-банкингу жертв и опустошали их счета.

По этому поводу в Киберполиции напомнили украинцам, как уберечь свои сбережения от фишинговых мошенников:

не переходите по неизвестным и подозрительным ссылкам;

не вводите на таких сайтах персональную информацию и данные банковских карт;

игнорируйте сообщения от незнакомцев, отправленные в SMS-сообщениях, мессенджерах, электронных письмах, а также телефонные звонки, в которых вам сообщается о больших выигрышах;

блокируйте пользователей, которые отправляют вам такие сообщения, а также подайте жалобу модераторам соответствующего мессенджера.

Следует отметить, что в последнее время украинцы все чаще становятся жертвами фишинговых схем. Только за первые три месяца 2024 года было зарегистрировано более 24 тыс. уголовных производств по мошенничеству (т. е. по 8 тысяч дел ежемесячно) – это на 20% больше, чем в первом квартале 2023 года. Впрочем, в суд поступило лишь 3,4 тыс. (14%) зарегистрированных дел, а более 2 тыс. производств было закрыто.

В частности, ранее OBOZ.UA сообщал об украинке, которая потеряла все деньги со своей карты, когда хотела оформить АТБ-карту. Женщина также увидела в мессенджере объявление, перешла по ссылке и ввела данные банковской карты, с которой киберпреступники сразу начали списывать средства. К сожалению, в банке лишь признали свою беспомощность.

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