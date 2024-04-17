Украинка потеряла все деньги из-за мошенников: раскрыта схема с АТБ-картами

Украинка попала в ловушку мошенников, когда хотела открыть карточку АТБ-Pay. В результате воры украли с ее банковской карты все деньги.

Об этом на своей странице в TikTok рассказала блоггер Ирина Иванова (@rina_vano). По ее словам, жертвой мошеннической схемы стала ее мать – в результате она потеряла все деньги со своей карты Сбербанка.

Чтобы на крючок не попали и другие люди, Ирина вынесла ситуацию в целом. Блогерша объяснила, что мама хотела получить карточку АТБ, при оплате которой на некоторые товары предоставляется дополнительная скидка. Поэтому она заинтересовалась соответствующим рекламным объявлением, которое увидела в мессенджере Viber.

После того, как женщина нажала на рекламу и заполнила форму для регистрации карты, ее опрокинуло в приложение банка, которое она выбрала, а именно "Ощада" (на самом деле это было фишинговое приложение). В приложении она ввела пин-код, после чего ей позвонили из банка, чтобы подтвердить вход в приложение.

Указав и отправив всю необходимую информацию, в приложении появился "червячок" загрузки, а с карты списали все средства. Хотя суммы на списание были большими, жертва кибераферы получила сообщение только о двух операциях.

"К сожалению, мы ничего не успели сделать, потому что это было достаточно быстро, сумму списали большую. Потому что даже следователь, когда сегодня нам выдавал выписку из ЕРДР, сказал, что он такого еще не видел", – отметила Ирина.

Когда ее мама поняла, что на банковском счету осталось гораздо меньше средств, чем должно было быть, то в панике зашла в приложение Сбер и увидела, что денег не было уже совсем. После этого она позвонила по телефону на горячую линию банка и попросила заморозить средства, но ответ был неутешительным – банк бессилен хоть что-то сделать.

Ранее OBOZ.UA сообщал о другой мошеннической схеме, в которой рассылали фейковые сообщения о якобы выплатах 1 тыс. грн от Райффайзенбанка и АТБ. Для обмана аферисты использовали фишинговый сайт.

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