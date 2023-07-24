У украинцев могут списать часть пенсий: у кого и сколько заберут

Украинские пенсионеры за долги и по решению суда могут лишиться части своей пенсии. Ежемесячно могут списывать от 50% до 20%.

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Об этом говорится в разъяснении Минюста. Так, законодательством определено, что размер отчислений из таких доходов должника рассчитывается из суммы, остающейся после удержания налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

"В случае взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью лица, в связи с потерей кормильца, имущественного и/или морального вреда, причиненного уголовным правонарушением или другим общественно опасным деянием, – 50%; по другим видам взысканий, если иное не предусмотрено законом – 20%", – говорится в сообщении Минюста.

С пенсии может быть отчислено:

не более 50% ее размера на содержание членов семьи (алименты), на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий, учреждений и организаций, на возмещение пенсионером ущерба, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего, на возврат переплаченных сумм заработной платы;

по другим видам взысканий может быть отчислено не более 20% пенсии.

Общий размер всех отчислений при каждой выплате заработной платы и других доходов должника не может превышать 50% заработной платы, которая должна быть выплачена работнику, в том числе в случае отчисления по нескольким исполнительным документам.

"Это ограничение не распространяется на вычет из заработной платы в случае отбывания должником наказания в виде исправительных работ и взыскания алиментов на несовершеннолетних детей. В таких случаях размер отчислений из заработной платы не может превышать 70%", – отмечают в ведомстве.

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