У украинских "ФОПов" осталось несколько дней, чтобы заплатить налог: как это сделать через Дію

Для украинских физлиц-предпринимателей ("ФОПов") уже 19 января наступает дедлайн уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) за IV квартал 2023 года (октябрь-декабрь). Минимальный размер налога составляет 4422 грн за 3 месяца, либо же 1474 грн за 1 месяц. Уплатить же его можно через Дію – при чем, даже пребывая за границей.

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Об этом сообщили в самом сервисе. Там отметили, что Дія:

подтянет актуальные реквизиты и данные;

сформирует счет на оплату.

Как уплатить ЕСВ в Дії

Оплата ЕСВ доступна как в приложении, так и на портале Дія. Чтобы провести ее, следует сначала зайти в Дію, после чего нажать "Сервисы", а потом "Налоги". Далее:

выбрать "Уплата налогов и сборов";

выбрать налог и период, за который проводится уплата;

нажать "Оплатить".

"ФОПам" придется платить больше, чем раньше

В то же время, с 1 января 2024 года в Украине повысили ставку единого налога для "ФОПов". Дело в том, что с начала года был увеличен размер минимальной зарплаты, а согласно Налоговому кодексу предельный объем дохода для плательщиков единого налога первой-третьей групп рассчитывается с учетом именно размера минималки на 1 января.

Теперь минимальный ЕСВ для "ФОПов" составляет 1 562 грн за месяц. Или 4 686 грн за квартал. Что составляет 22% от минимальной зарплаты.

Максимальный размер определен в 22% от 15 минимальных зарплат. И составляет:

23 430 грн – за месяц;

70 290 грн – за квартал.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут вернуть себе часть средств, уплаченных государству в виде налога с дохода физических лиц (НДФЛ), – речь идет о 18%, которые ежемесячно отчисляются с их зарплат в госбюджет. Однако знают об этом немногие. К примеру, на 2021 год (последний полный год до полномасштабной войны), в Украине насчитывалось 10,2 млн работающих лиц, из которых, по данным налоговиков, возможностью возврата НДФЛ воспользовались лишь немногим более 130 тысяч. Или всего 1,27%.

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