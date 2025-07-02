В Украине на аукционе продали ветку из дерева: откуда взялся необычный лот

В Бережанах Тернопольской области у ветерана войны с третьей группой инвалидности конфисковали ветку дерева породы "граб", которую продали на электронном аукционе за 1550 грн. Уникальная конфискация стала результатом судебного решения из-за незаконной порубки дерева и использования пневматического оружия.

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О решении аукциона стало известно из сервиса Open Market. По официальной информации, в лоте под названием "Один ствол дерева породы "граб" речь идет о древесине, которую изъяли у местного жителя – участника боевых действий, ветерана войны с третьей группой инвалидности.

По решению Бережанского районного суда, он получил условный срок и был лишен конфискованного имущества, а именно металлической пилы и упомянутой ветки. Настоящая загадка заключается в причинах такой уникальной конфискации: как оказалось, ветеран в лесу возле своего дома в Козовском лесничестве филиала "Бережанское лесоохотничье хозяйство" незаконно спилил ветку породы граб диаметром в пне 5,75 см.

Материалы дела свидетельствуют, что мужчина умышленно, из корыстных побуждений, используя металлическую пилу, вырезал ветку, не имея соответствующего разрешения. Кроме этого, в лесу также была обнаружена переделанная пневматическая винтовка "ИЖ-38", что усложнило ситуацию. Прокурор и ветеран заключили соглашение о признании виновности, после чего суд вынес решение:

конфисковать ветку граба и металлическую пыль;

уничтожить пневматическое оружие;

взыскать с ветерана процессуальные расходы на экспертов;

взять ветку и пыль в доход государства.

Именно эту ветку и выставили на аукцион. Аукцион проходил на электронной площадке ГП "СЕТАМ". Стартовая цена лота была символической – 90 гривен, шаг повышения – 4,5 грн. Несмотря на небольшую стартовую сумму, торги привлекли внимание, ведь более 30 участников соревновались за право владеть веткой.

В результате победила Ирина, которая заплатила за этот лот 1550 грн. Хотя это и не сумма астрономическая, для простого ствола дерева – это большой интерес, что подтверждает эксклюзивность случая.

Граб – это лиственное дерево или куст из семейства березовых, известное своей прочной древесиной и эстетичным видом. Его часто используют в ландшафтном дизайне, для изготовления мебели и даже как дрова из-за высокой плотности. Отныне ветка граба имеет нового владельца, а ветеран продолжает жить с условным сроком и обязанностью компенсировать расходы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ФГИУ не утвердил результаты электронного аукциона по продаже 100% государственной "Строительной компании "Укрбуд", замешанной в большом скандале с недостроями. Победитель – компания "Петро ойл энд кемикалс" с грузинским бенефициаром Давидом Бужуашвили – дисквалифицирована.

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