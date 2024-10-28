У родственников пленных или пропавших без вести требуют деньги: как действуют мошенники

В Украине мошенники требуют деньги у родственников пленных или пропавших без вести. Для этого они используют информацию об этих людях, чтобы вводить их близких в заблуждение. Контакт с родственниками устанавливается через мессенджеры.

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Об этом рассказал руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко, сообщили в Национальном информационном бюро. Отмечается, что мошенники:

Уверяют, что обладают ценной информацией о пленных или пропавших без вести.

Втершись в доверие, "начинают требовать финансовое вознаграждение".

"Родственников пленных и пропавших без вести военных призывают избегать публикации личных данных в соцсетях и обращаться только в официальные государственные органы – Координационный штаб, Объединенный центр при СБУ и Национальное информационное бюро", – говорится в сообщении.

Сам же Координационный штаб, подчеркивается, для дальнейшего расследования передает информацию о таких случаях в Службу безопасности Украины. А кроме того:

Национальную полицию;

киберполицию.

Украинцам массово рассылают опасные письма

В свою очередь, в CERT-UA ранее сообщили о фиксации новой волны киберугроз, направленных на государственные организации через массовое распространение вредных электронных писем. Гражданам следует особенно внимательно относиться к фальшивым письмам, связанным с сервисами Amazon, Microsoft.



Злоумышленники, отмечается, используют темы, связанные с интеграцией сервисов этих компаний и внедрением архитектуры "нулевого доверия" (Zero trust architecture, ZTA) – чтобы заманить своих жертв в ловушку.

Вредоносная программа, загружаемая в результате нажатия на вредоносную ссылку, включает несколько этапов заражения системы. После загрузки файла AcroRdrDCx642200120169_ru_RU.exe, который выглядит как обычное обновление программного обеспечения, на компьютере запускается программа, активирующая файл rmtpak.dll. Этот файл позволяет хакерам получить доступ к внутренним системам жертвы, осуществлять удаленное управление компьютером, копировать данные и устанавливать дополнительные вредоносные программы.

Чтобы защитить свои системы, специалисты по кибербезопасности советуют принимать ряд технических мер. Это, в частности:

блокировка RDP-соединений – закрытие возможности удаленного доступа через RDP-протокол из внешних источников;

– закрытие возможности удаленного доступа через RDP-протокол из внешних источников; блокировка вредоносных файлов – настройка почтовых шлюзов для блокировки файлов ".rdp", которые могут быть использованы для удаленного подключения;

– настройка почтовых шлюзов для блокировки файлов ".rdp", которые могут быть использованы для удаленного подключения; сетевой мониторинг – проверка сетевого трафика на наличие подозрительных соединений с указанными в предупреждениях CERT-UA IP-адресами.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Киеве полицейские разоблачили преступную группу, которую, по информации следствия, возглавил частный нотариус. Злоумышленники присвоили более 1 млн грн со счетов умерших граждан.

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