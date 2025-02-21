У чиновника МВД конфисковали элитный автомобиль и деньги: названа сумма

У чиновника украинского Министерства внутренних дел (МВД) конфисковали элитный автомобиль Škoda Kodiaq 2023 года выпуска стоимостью более 2 млн грн – Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) подтвердила законность взыскания обнаруженных у него необоснованных активов. Также были конфискованы 4,634 млн грн.

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Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Активы взысканы в доход государства.

"Апелляционная палата ВАКС подтвердила признание необоснованными активов, а именно 4 634 755 грн и автомобиля, которые были обнаружены у начальника территориального сервисного центра регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Днепропетровской области. Суд согласился с доводами прокурора и отказал ответчику в удовлетворении апелляционной жалобы", – говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили: деньги были обнаружены по месту жительства фигуранта, а также в автомобиле, которым он пользуется. Кроме того, выяснилось, что сын чиновника приобрел по поручению отца автомобиль Škoda Kodiaq, 2023 г.в., стоимостью более 2 млн грн – который и был впоследствии конфискован.

В свою очередь в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК), напомнили: в своих объяснениях фигурант доказывал, что часть найденных у него наличных (90 тыс. долларов) ему одолжили третьи лица. Тем не менее, было установлено, что заемщики "не имели для этого достаточно средств из законных источников".

В Украине "продавали" должность следователя ГБР за 20 тыс. долларов

В то же время, Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило мошенника, который предлагал "помощь" с трудоустройством на должность следователя в Центральном аппарате Государственного бюро расследований (ГБР). За это он хотел 20 тыс. долларов.

"Мужчина через знакомых нашел гражданина, стремившегося получить должность в Бюро. 19 февраля злоумышленник назначил встречу в спальном районе Харькова, где потребовал передать первую часть денег – 10 тыс. долларов. Чтобы усилить впечатление о своей "влиятельности", он прибыл на встречу в военной форме с самодельными шевронами. Злоумышленник был задержан во время передачи средств. У него также изъяли устройство для отстрела резиновыми пулями", – сообщили там.

При этом, подчеркивается, он пообещал жертве обмана, что тот "без проблем выигрывает конкурс". А также, что:

Во время тестирования нужно будет только создать видимость сдачи экзамена – ведь положительный результат "гарантируют другие люди".

На период договоренностей мужчина получит статус кандидата на должность следователя, что автоматически обеспечит ему бронирование от мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Закарпатской области будут судить организаторов нелегальной добычи минеральной воды, что нанесло государству 644 млн грн ущерба. Среди фигурантов – руководитель и заместитель директора одного из санаториев.

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