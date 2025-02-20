Украли почти 650 млн гривен на минеральной воде: в Украине разоблачили директора санатория и депутата

В Закарпатской области будут судить организаторов нелегальной добычи минеральной воды, что нанесло государству 644 млн грн ущерба. Среди фигурантов – руководитель и заместитель директора одного из санаториев.

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Как сообщили в Национальной полиции Украины, минеральная вода незаконно добывалась за пределами официально разрешенного для использования участка недр в Мукачевском районе.

За полгода дельцы незаконно скачали и реализовали более 26 тыс. кубометров минеральных вод. А находясь на руководящих должностях заведения и имея лицензию на забор минеральной воды, фигуранты хорошо разбирались в механизмах ее добычи из скважин и разрешенных объемах для скачивания.

"С помощью спецсредств осуществляли массовый забор минеральных вод на участке, из которого не имели права добывать полезные ископаемые. В дальнейшем незаконно добытую воду в цистернах с помощью грузовиков транспортировали в места разлива и реализовывали субъектам хозяйствования на территории всей страны", – отметили в Нацполиции.

С февраля по июнь прошлого года они незаконно добыли более 26 тысяч кубических метров углекислых минеральных вод. Таким образом сумма нанесенного государству ущерба от эксплуатации недр превысила 644 млн грн.

Сообщено о подозрении двум участникам преступной группы: руководителю лечебно-оздоровительного санатория и его заместителю и по совместительству депутату сельского совета. Им инкриминируют незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения (ч. 3 ст. 240 Уголовного кодекса Украины), за что предусмотрено максимальное наказание в размере до 6 лет лишения свободы.

Обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Продолжается следствие.

Ранее OBOZ.UA сообщал о четырех должностных лицах горно-обогатительного комбината на Полтавщине, которых будут судить за незаконную добычу полезных ископаемых более чем на 157 млрд грн и легализацию этих средств. В частности, установлено, что предприятие, имея лицензию на добычу только железной руды, обрабатывало и реализовывало другие породы полезных ископаемых, которые получало во время производственного процесса.

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