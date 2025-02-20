В Украине "продавали" должность следователя ГБР за 20 тыс. долларов: детали дела

В Харькове мошенник предлагал "помощь" с трудоустройством на должность следователя в Центральном аппарате Государственного бюро расследований (ГБР). За это он хотел 20 тыс. долларов.

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Об этом сообщили в самом ГБР. Там отметили: мошенник уверял, что "решить вопрос" о трудоустройстве может с помощью имеющихся необходимых связей.

При этом, подчеркивается, он пообещал жертве обмана, что тот "без проблем выигрывает конкурс". А также, что:

Во время тестирования нужно будет только создать видимость сдачи экзамена – ведь положительный результат "гарантируют другие люди".

На период договоренностей мужчина получит статус кандидата на должность следователя, что автоматически обеспечит ему бронирование от мобилизации.

"Мужчина через знакомых нашел гражданина, стремившегося получить должность в Бюро. 19 февраля злоумышленник назначил встречу в спальном районе Харькова, где потребовал передать первую часть денег – 10 тыс. долларов. Чтобы усилить впечатление о своей "влиятельности", он прибыл на встречу в военной форме с самодельными шевронами. Злоумышленник был задержан во время передачи средств. У него также изъяли устройство для отстрела резиновыми пулями", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается, последние 6 лет мошенник нигде официально не работал. Что не мешало ему пользоваться несколькими элитными автомобилями.

В настоящее время мошеннику сообщено о подозрении. Дело расследуют по ч. 4 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом). Среди прочего ему грозит лишением свободы на срок 8-12 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, также мошенники используют новую схему в Viber, заставляя пользователей передавать SMS-коды активации для похищения аккаунтов. Во избежание взлома никогда не передавайте сторонним лицам коды подтверждения, блокируйте подозрительные контакты и используйте настройки конфиденциальности для защиты учетной записи.

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