В Украине "продавали" должность следователя ГБР за 20 тыс. долларов: детали дела
В Харькове мошенник предлагал "помощь" с трудоустройством на должность следователя в Центральном аппарате Государственного бюро расследований (ГБР). За это он хотел 20 тыс. долларов.
Об этом сообщили в самом ГБР. Там отметили: мошенник уверял, что "решить вопрос" о трудоустройстве может с помощью имеющихся необходимых связей.
При этом, подчеркивается, он пообещал жертве обмана, что тот "без проблем выигрывает конкурс". А также, что:
- Во время тестирования нужно будет только создать видимость сдачи экзамена – ведь положительный результат "гарантируют другие люди".
- На период договоренностей мужчина получит статус кандидата на должность следователя, что автоматически обеспечит ему бронирование от мобилизации.
"Мужчина через знакомых нашел гражданина, стремившегося получить должность в Бюро. 19 февраля злоумышленник назначил встречу в спальном районе Харькова, где потребовал передать первую часть денег – 10 тыс. долларов. Чтобы усилить впечатление о своей "влиятельности", он прибыл на встречу в военной форме с самодельными шевронами. Злоумышленник был задержан во время передачи средств. У него также изъяли устройство для отстрела резиновыми пулями", – говорится в сообщении.
Вместе с тем, отмечается, последние 6 лет мошенник нигде официально не работал. Что не мешало ему пользоваться несколькими элитными автомобилями.
В настоящее время мошеннику сообщено о подозрении. Дело расследуют по ч. 4 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом). Среди прочего ему грозит лишением свободы на срок 8-12 лет.
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