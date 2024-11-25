На "Укрпочте" выплатят украинцам по 1000 гривен: когда можно будет получить деньги

Государство выплатит пенсионерам, людям с инвалидностью и тем, кто получает социальную помощь, по 1000 гривен в рамках программы "Зимняя еПоддержка" Деньги можно будет получить в отделениях "Укрпочты".

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Как пояснили в компании, средства выплачивать с декабря 2024 по февраль 2025, в том числе и в прифронтовых территориях Получить поддержку можно будет в начале месяца вместе с пенсиями и социальными выплатами.

В "Укрпочте" отметили, что помощь смогут получить два миллиона пенсионеров и людей с инвалидностью I и II группы. Деньги можно будет получить через почтальонов, а также стационарные и передвижные почтовые отделения.

Список граждан, которые будут получать помощь через "Укрпочту", будет сформирован Министерством социальной политики. Они не смогут подать заявку через приложение Действие - как подать заявку, в компании объяснят позже.

Использовать помощь придется до марта 2025 года. Деньги можно будет потратить на оплату:

коммунальные услуги и услуги мобильной связи;

приобретение пищевых продуктов, бытовой химии, лекарств и других товаров украинского производства в отделениях "Укрпочты";

подписку на периодические издания (газеты и журналы) и почтовую продукцию.

"Благодаря разветвленной сети мы обеспечим доставку помощи от государства миллионам украинцев – пенсионерам, получателям социальной помощи, субсидий и другим – особенно в самые отдаленные села и на линию фронта. То есть там, где использовать цифровые средства сложнее всего, или отсутствуют банковские учреждения и терминалы. Там живут те, кто нуждается в этой поддержке больше, и мы поможем им использовать эту помощь и доставим лекарства, продукты, товары, поможем оплатить коммунальные платежи", – заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, решением украинских властей выплатить гражданам по 1000 гривен финансовой поддержки воспользовались даже мошенники. Они начали распространять в интернете фейковые сообщения, чтобы получить доступ к банковским счетам украинцев.

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