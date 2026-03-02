Цены выросли: сколько украинцы могут получить денег за старые золотые сережки и цепочки

Цена за грамм золотого лома (к нему зачисляют сломанные украшения, старые сережки, цепочки и т.д.) зависит от пробы металла. Самая дорогая – проба 999,9, грамм изделия из которой, по данным НБУ (на 27 февраля), стоила 7053,69 грн. Самая дешевая – проба 333, грамм которой оценивается в 2349,12 грн. При этом по сравнению с 13 февраля цены выросли: 999-я проба подорожала на 210,85 грн, а 333-я – на 70,23 грн.

Видео дня

Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили: лом изделий, изготовленных одновременно из золота и серебра (с содержанием последнего до 70%) стоит 2195,91 грн за 1 грамм (+68,11 грн).

Кроме того, рассказали в регуляторе, стоимость б/у зубных протезов, содержащих золото 900/750 проб, формируется из цены 5714,06 грн/грамм. Что сразу на 170,81 грн выше, чем полмесяца назад. Такая же цена установлена для элементов съемных протезов из сплава ЗлПлСрМ (золота, платины, серебра и других металлов) 750-90-80 проб.

Стоимость же лома в виде предметов религиозного культа (к примеру, крестиков) определяется их пробой. Такое же правило действует для:

медалей;

монет;

жетонов и т.п.

В целом же, отметим, золотым ломом называют любые изделия или фрагменты из золота, утратившие свой первоначальный вид и рыночную привлекательность. Вследствие этого они реализуются не как готовая продукция, а как сырье для последующей переплавки. К такой категории, в частности, относятся:

поврежденные или деформированные украшения;

изношенные цепочки, серьги и кольца старых коллекций;

стоматологическое золото;

технические элементы и детали с содержанием драгоценного металла.

Определяющим критерием при оценке выступает проба, поскольку именно она отражает фактическую долю чистого золота в сплаве и напрямую влияет на расчёт стоимости. Чем выше проба, тем больше содержание драгоценного металла и, соответственно, выше потенциальная сумма выплаты.

Дополнительно учитывается наличие вставок, драгоценных и полудрагоценных камней, а также иных примесей. Перед переплавкой такие элементы подлежат извлечению, поэтому их присутствие не увеличивает цену лома, а в ряде случаев может её уменьшать из-за технологических издержек обработки.

По этой причине перед продажей золотого лома целесообразно заранее уточнить порядок оценки, методику расчета и возможные удержания – чтобы понимать, из каких показателей будет сформирована итоговая сумма выплаты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т. ч. доллары. И это не будет нарушением закона, поскольку действующие правила позволяют отказываться от испорченных купюр, в которых повреждено более 55% общей площади.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!