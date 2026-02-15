Какие доллары не получится сдать в обменники и банки: что обязательно нужно проверить

Украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. И это не будет нарушением закона, поскольку действующие правила позволяют отказываться от испорченных купюр, в которых повреждено более 55% общей площади.

Об этом рассказали в НБУ. Там отметили, что речь идет о банкнотах с поврежденными элементами:

дизайна;

защиты.

Впрочем, возможность обменять такие купюры все же есть – однако только по принципу инкасо. Это когда банк принимает поврежденные иностранные банкноты и направляет их в зарубежный банк-эмитент для:

проверки подлинности купюры;

принятия решения об обмене.

При этом Процедура может занять несколько недель или даже месяцев. А за саму услугу взимается комиссия, которую клиент оплачивает вне зависимости от результата рассмотрения. Ее же размер определяет сам банк.

"Если у вас есть иностранные банкноты, содержащие надписи, загрязнения, надрывы или разрезы, вы можете сдать их на инкассо. Нужно обратиться к любому украинскому банку, совершающему операции с соответствующей иностранной валютой. Банки принимают поврежденные и изношенные банкноты, передают их в страну происхождения и обменивают на годные", – рассказали в Нацбанке.

Можно ли обменять старые доллары

Вместе с тем, подчеркнули в регуляторе, для обмена валюты старого образца и специфического номинала сперва следует проверить, не потеряла ли банкнота платежную способность. Сделать это можно на сайте центрального банка страны, которой принадлежит валюта.

"В некоторых случаях такая валюта может быть обменена в любом обменном пункте. Например, в случае с банкнотой 500 евро или долларами США, напечатанными после 1914 года, остающимися платежными средствами. Однако в других случаях валюту можно обменять только в центральных банках стран-эмитентов", – объяснили в НБУ.

