В Украине усилят контроль над рынком топлива: какая сеть АЗС будет продавать самый дешевый бензин

Украинское правительство решило вмешаться в ситуацию на топливном рынке страны. Чтобы урегулировать цены на автомобильное топливо, будет урегулирована отпускная стоимость в сети АЗС "Укрнафта", увеличен импорт и усилен антимонопольный контроль.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после координационной встречи с ключевыми министерствами и руководством НАК "Нафтогаз Украины". Она отметила, что цены на топливо в Украине стали следствием эскалации на Ближнем Востоке.

Какие меры приняло правительство

Государственная "Укрнафта" будет реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, что должно стать ориентиром справедливой цены на рынке.

, что должно стать ориентиром справедливой цены на рынке. Правительство работает с другими операторами топливного рынка, склоняя их к ответственной и взвешенной ценовой политике.

Антимонопольному комитету и Госпродпотребслужбе поручено усилить контроль за ценовой политикой операторов АЗС, чтобы не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций.

, чтобы не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций. С международными партнерами обсуждается увеличение объемов импорта топлива на украинский рынок.

"Отдельно поручила первому вице-премьер-министру – министру энергетики вместе с Минобороны, Минразвития, Минэкономики и Нафтогазом уделить особое внимание обеспечению ключевых сфер. Безусловным приоритетом остается обеспечение потребностей сектора обороны. В то же время важно гарантировать наличие горючего и стабильность цен для аграриев, а также достаточный ресурс и ценовую стабильность для общественного транспорта", – отметила Свириденко.

АМКУ требует объяснений от АЗС

Ранее Антимонопольный комитет уже направил сетям АЗС перечень вопросов, чтобы получить официальную информацию о причинах и основаниях повышения цен на нефтепродукты. В комитете определили сжатый срок для предоставления таких данных – три дня.

"После этого, чтобы не делать каких-то преждевременных выводов, будет дана оценка причинам и основаниям повышения цен на нефтепродукты и тенденциям, которыми руководствовались и следовали все участники рынка светлых нефтепродуктов. Будет предоставляться оценка их действиям, согласно статье шестой Закона о защите экономической конкуренции", – предупредил Кириленко.

Антимонопольный комитет хочет определить, есть ли в сетях заправок признаки сговора, схожести действий участников рынка – в случае выявления нарушений компании могут потерять до 10% прибыли за 2025 год. Кириленко отметил, что тенденция изменений ценового поведения участников рынка началась еще в конце января.

Как уже сообщал OBOZ.UA, военный конфликт между Ираном, Израилем и США стал причиной потрясений на энергетических рынках во всем мире. Впрочем, стремительное повышение цен на топливо вызывает сомнения как у экспертов, а украинцам пока не советуют делать запасы топлива.

