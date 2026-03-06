В Украине усилят контроль над рынком топлива: какая сеть АЗС будет продавать самый дешевый бензин
Украинское правительство решило вмешаться в ситуацию на топливном рынке страны. Чтобы урегулировать цены на автомобильное топливо, будет урегулирована отпускная стоимость в сети АЗС "Укрнафта", увеличен импорт и усилен антимонопольный контроль.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после координационной встречи с ключевыми министерствами и руководством НАК "Нафтогаз Украины". Она отметила, что цены на топливо в Украине стали следствием эскалации на Ближнем Востоке.
Какие меры приняло правительство
- Государственная "Укрнафта" будет реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, что должно стать ориентиром справедливой цены на рынке.
- Правительство работает с другими операторами топливного рынка, склоняя их к ответственной и взвешенной ценовой политике.
- Антимонопольному комитету и Госпродпотребслужбе поручено усилить контроль за ценовой политикой операторов АЗС, чтобы не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций.
- С международными партнерами обсуждается увеличение объемов импорта топлива на украинский рынок.
"Отдельно поручила первому вице-премьер-министру – министру энергетики вместе с Минобороны, Минразвития, Минэкономики и Нафтогазом уделить особое внимание обеспечению ключевых сфер. Безусловным приоритетом остается обеспечение потребностей сектора обороны. В то же время важно гарантировать наличие горючего и стабильность цен для аграриев, а также достаточный ресурс и ценовую стабильность для общественного транспорта", – отметила Свириденко.
АМКУ требует объяснений от АЗС
Ранее Антимонопольный комитет уже направил сетям АЗС перечень вопросов, чтобы получить официальную информацию о причинах и основаниях повышения цен на нефтепродукты. В комитете определили сжатый срок для предоставления таких данных – три дня.
"После этого, чтобы не делать каких-то преждевременных выводов, будет дана оценка причинам и основаниям повышения цен на нефтепродукты и тенденциям, которыми руководствовались и следовали все участники рынка светлых нефтепродуктов. Будет предоставляться оценка их действиям, согласно статье шестой Закона о защите экономической конкуренции", – предупредил Кириленко.
Антимонопольный комитет хочет определить, есть ли в сетях заправок признаки сговора, схожести действий участников рынка – в случае выявления нарушений компании могут потерять до 10% прибыли за 2025 год. Кириленко отметил, что тенденция изменений ценового поведения участников рынка началась еще в конце января.
Как уже сообщал OBOZ.UA, военный конфликт между Ираном, Израилем и США стал причиной потрясений на энергетических рынках во всем мире. Впрочем, стремительное повышение цен на топливо вызывает сомнения как у экспертов, а украинцам пока не советуют делать запасы топлива.
