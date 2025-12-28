В Украине резко выросла стоимость популярного овоща перед праздниками: сколько теперь стоит

В Украине накануне новогодних праздников тепличные помидоры подорожали в среднем на 20% и стоят 80-100 грн за килограмм из-за дефицита предложения и высокого спроса. Эксперты прогнозируют, что рост цен может замедлиться после праздников, но заметного удешевления в ближайшее время ожидать не стоит.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. По данным ежедневного мониторинга, по состоянию на сегодня тепличные томаты продаются по 80-100 гривен за килограмм, в зависимости от качества продукции и объемов партий.

Для сравнения, в конце прошлой рабочей недели цены были в среднем на пятую часть ниже. Ключевой причиной подорожания аналитики называют дефицит предложения на внутреннем рынке. В Украине фактически завершился сезон местного тепличного производства, а объемы новых поступлений сократились, это автоматически создало давление на цены, особенно в период, когда спрос традиционно растет.

Дополнительным фактором стал ажиотажный предпраздничный спрос. Украинцы активно скупают тепличные овощи для новогоднего и рождественского стола, что еще больше обостряет дисбаланс между спросом и предложением. Еще один важный фактор – дорогая импортная продукция. Цены на завезенные томаты за последнюю неделю также заметно выросли, а само предложение импорта остается крайне ограниченным. Поэтому импорт не может компенсировать недостаток украинских помидоров и сдержать цены на внутреннем рынке.

Аналитики отмечают, что сейчас импортные овощи не формируют конкуренцию, которая обычно помогает стабилизировать стоимость в межсезонье. Интересно, что нынешние цены на тепличные помидоры практически соответствуют уровню конца декабря 2024 года. То есть рынок фактически повторяет прошлогодний сценарий, когда перед праздниками томаты также стремительно дорожали из-за сезонных факторов.

Несмотря на нынешний ценовой скачок, ключевые игроки рынка не исключают, что темпы подорожания могут замедлиться в ближайшее время. Причина – крупные розничные сети и оптовые компании уже почти завершили формирование запасов овощей на первые недели 2026 года. После пикового праздничного спроса активность покупателей традиционно снижается, что может частично охладить рынок.

Цены на помидоры в супермаркетах

В то же время, по данным"Минфина", 8 декабря крупные сети супермаркетов продают помидоры в среднем по 132,73 грн/кг, что почти на 8 грн выше средней цены ноября.

В целом отдельные сети выставили цены на уровне 199,9-230,1 грн/кг. В частности:

"Сильпо" – 240,90 грн/кг;

АТБ – 119,89 грн/кг;

"Фора" – 129 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине подорожал картофель. Сейчас крупные сети супермаркетов продают его в среднем по 16,45 грн/кг, что на 0,4 грн выше средней цены ноября. В то же время в экспертной среде ожидают, что в ближайшие месяцы стоимость овоща продолжит расти.

