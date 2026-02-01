Цены на популярный овощ в Украине продолжают расти: какие причины и сколько теперь стоит

В Украине цены на морковь выросли до 8-14 грн за килограмм, что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой недели, из-за высокого спроса и дефицита качественной продукции. В то же время даже при нынешнем подорожании морковь все еще стоит примерно на 63% дешевле, чем в этот же период прошлого года.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. По словам участников рынка, сейчас оптовые компании и крупные розничные сети активно скупают морковь, поскольку запасы товара с хорошими характеристиками в фермерских хранилищах быстро сокращаются.

По состоянию на конец января продажи моркови на украинском рынке осуществляются в диапазоне 8-14 грн за килограмм, в среднем это примерно на 26% дороже, чем в конце предыдущей недели. Самые высокие цены фиксируют именно на качественную морковь с хорошими товарными характеристиками, пригодную для длительного хранения и реализации в торговых сетях. В то же время продукция низкого качества или морковь с проблемами хранения продается значительно дешевле, однако ее доля на рынке постепенно уменьшается.

Несмотря на нынешний рост цен, аналитики обращают внимание на парадоксальную ситуацию, что в среднем морковь в Украине сейчас стоит на 63% дешевле, чем в этот же период прошлого года. Такая разница объясняется спецификой сезона и проблемами, с которыми столкнулись производители еще на этапе уборки урожая.

По оценкам экспертов, значительная часть хозяйств испытывала трудности с хранением моркови из-за изначально низкого качества продукции. Причиной стали неблагоприятные погодные условия осенью 2025 года – во время уборки урожая морковь подверглась негативному воздействию влаги и перепадов температур, что сказалось на ее лежкости.

В результате значительная часть запасов потеряла товарный вид или стала непригодной для длительного хранения, а на рынке осталось ограниченное количество действительно качественной продукции. Именно это и подталкивает цены вверх.

Участники рынка не исключают дальнейшего роста цен в сегменте качественной моркови, если спрос со стороны торговых сетей будет оставаться высоким, а предложение и в дальнейшем будет сокращаться. В то же время общая ценовая динамика в значительной степени будет зависеть от активности фермеров и их готовности выходить на рынок с запасами из хранилищ.

Аналитики отмечают, что если производители начнут массово реализовывать продукцию, темпы подорожания могут замедлиться. Однако в нынешних условиях рынок остается напряженным, а цены чувствительными к любым изменениям в балансе спроса и предложения.

