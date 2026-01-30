В Украине переписали цены на популярный салатный овощ: сколько стоит в супермаркетах

В Украине подорожали тепличные огурцы. Цены выросли на 10% из-за стабильно высокого спроса и существенного сокращения предложения таких овощей на рынке. Сейчас в супермаркетах огурцы продаются по 155-199 грн/кг.

Об этом сообщили в EastFruit. Аналитики отметили, что реализацию тепличных овощей ведут лишь единичные украинские комбинаты, а основное же предложение на внутреннем рынке составляют исключительно импортные огурцы из Турции.

Почему дорожают огурцы

Операторы овощного рынка связывают подорожание тепличных огурцов с повышением цен на них в самой Турции. Именно эта страна традиционно является основным поставщиком тепличных овощей в Украину зимой, поэтому цены там прямо влияют на ситуацию с экспортом.

На этой неделе (с 26 января) импортные огурцы поступали на внутренний рынок малообъемными партиями. А многие оптовые компании отказываются работать с импортным огурцом из-за его низкого качества.

Эксперты сходятся во мнении, что такая ситуация на рынке временная. В случае нормализации поставок турецкой продукции ситуация с ценами на огурцы в Украине может стабилизироваться уже на следующей неделе

Цены на огурцы в Украине

Сейчас продавцы предлагают к продаже огурцы в диапазоне 120-150 грн/кг. Это в среднем на 10% дороже чем неделей ранее, и на 61% больше, чем в этот же период в прошлом году.

В то же время, по данным "Минфина", по состоянию на 30 января в розничных сетях огурцы продаются в среднем по 202,99 грн/кг. По сравнению с декабрем цены выросли примерно на 43-101 грн/кг в зависимости от сорта. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших сетях супермаркетов самые доступные цены на этот овощ составляют:

Metro – 154,96 грн/кг;

– 154,96 грн/кг; "Сильпо" – 199 грн/кг;

Varus – 176,9 грн/кг;

Auchan – 178,90 грн/кг;

– 178,90 грн/кг; АТБ – 169,89 грн/кг;

169,89 грн/кг; "Фора" – 189 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за сокращения объемов импорта из Турции в Украине дорожают тепличные помидоры. В то же время спрос на эти овощи со стороны оптовых компаний и розничных сетей пока невысокий, что сдерживает рост цен.

