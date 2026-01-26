Такого еще не случалось: цена на золото установила исторический рекорд

Цена на золото впервые в истории превысила $5000 за унцию, продолжив рекордный рост – более 60% за 2025 год. Спрос на драгметалл резко вырос из-за торговых рисков, ожидаемого снижения ставок, слабого доллара и активных закупок золота центральными банками.

Одной из ключевых причин стала напряженность в отношениях между США и их союзниками по НАТО из-за вопроса Гренландии добавила нестабильности финансовым рынкам.

Параллельно продолжаются войны в Украине и Газе, которые уже несколько лет остаются серьезным фактором глобального риска. Дополнительным триггером стали заявления президента США Дональда Трампа относительно торговой политики. В частности, его угроза ввести 100% пошлину на канадские товары в случае заключения Оттавой торгового соглашения с Китаем всколыхнула рынки и усилила опасения относительно новой торговой войны.

В таких условиях инвесторы традиционно бегут в защитные активы и золото здесь оказывается вне конкуренции. Рост коснулся не только золота. Серебро также установило исторический рекорд, впервые превысив уровень в 100 долларов за унцию. За прошлый год его цена выросла почти на 150%, что свидетельствует об общем интересе к драгоценным металлам как классу активов.

Ожидается, что в течение года Федеральная резервная система (ФРС) США может дважды снизить базовую процентную ставку. Для золота это почти идеальный сценарий. Когда доходность облигаций падает, альтернативная стоимость хранения средств в беспроцентных активах уменьшается, и золото становится более привлекательным.

Как объясняют аналитики, золото имеет обратную корреляцию с процентными ставками, ведь чем ниже ставки, тем больше инвесторов готовы перекладывать средства из долговых инструментов в драгоценные металлы. Ситуацию усиливает и слабый доллар, ведь золото котируется именно в американской валюте.

Отдельную роль в росте спроса играют центральные банки. По данным Всемирного золотого совета, в течение прошлого года регуляторы по всему миру приобрели сотни тонн золота, активно наращивая резервы.

Одним из главных преимуществ золота остается его ограниченность. По оценкам Всемирного золотого совета, за всю историю человечества было добыто примерно 216 тысяч тонн этого металла. В физическом измерении это лишь три-четыре олимпийских бассейна.

Большая часть мировых запасов была добыта после 1950 года, когда технологии позволили активнее разрабатывать месторождения. В то же время Геологическая служба США оценивает, что в недрах Земли остается около 64 тысяч тонн золота, но темпы добычи в ближайшие годы, вероятно, стабилизируются.

2025 год уже называют одним из самых успешных для золота с конца 1970-х годов. Инвесторов пугает чрезмерная переоценка акций, в частности компаний, связанных с искусственным интеллектом, а также непредсказуемость политики США. Аналитики отмечают, что рынок золота сегодня очень чувствителен к новостям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, рост мировых цен на золото принес России более 216 млрд долларов "бумажной" прибыли, частично компенсировав потерю замороженных в Европейском Союзе (ЕС) активов. В то же время, золото стало ключевой опорой российских резервов, но его реальная монетизация остается ограниченной из-за санкций.

