Цены на мясо и яйца в Украине перепишут: какую стоимость ожидать украинцам

В 2026 году цены на мясо и яйца в Украине будут формироваться под давлением затрат на корма, энергетику, новые стандарты содержания животных и биологические риски. Наибольшие ценовые сюрпризы возможны в сегменте свинины и яиц, тогда как говядина будет оставаться все же самой дорогой.

Видео дня

Об этом рассказала эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук в комментарии медиа. Основными драйверами роста цен в мясном сегменте остаются стоимость кормов, логистические расходы и энергетика.

Отмечается, что эти составляющие непосредственно влияют на себестоимость производства и особенно чувствительны для крупных животноводческих хозяйств. Отдельный риск – распространение болезней животных, в частности африканской чумы свиней (АЧС) и птичьего гриппа. Вспышки таких заболеваний могут приводить к сокращению поголовья, дополнительных расходов на биобезопасность и временных ограничений на экспорт, что мгновенно отражается на ценах внутри страны.

С 1 января 2026 года в Украине начали действовать новые евроинтеграционные стандарты по благополучию сельскохозяйственных животных во время их содержания. Для производителей это означает необходимость инвестировать в модернизацию ферм, изменение условий содержания, вентиляции, освещения и пространства для животных.

Все эти расходы неизбежно закладываются в себестоимость продукции. Поэтому в течение года новые правила могут оказать дополнительное давление на цены мяса и яиц, особенно у производителей, которые ранее работали по минимальным стандартам.

Интересно, что в конце января 2026 года в розничной торговле наблюдается нетипичная ситуация, ведь отдельные виды свинины стоят дешевле куриного филе. В Киеве филе мяса птицы продается от 200 грн за килограмм, тогда как свиная лопатка около 170 грн/кг.

Такая динамика особенно показательна на фоне роста импорта свинины. В 2025 году Украина потратила на закупку этого мяса на внешних рынках 76,3 млн долларов, что в 13 раз больше, чем годом ранее, это формирует широкий выбор и сдерживает резкий рост цен в рознице.

В то же время подобные ценовые коридоры могут быть болезненными для бизнеса, который в свое время сделал ставку на дешевую курятину. Тем более, что на фоне возвращения потребителей к традиционной кухне и "аутентичным" блюдам, при доступной цене украинцы все чаще будут выбирать именно свинину.

Говядина традиционно остается самым дорогим видом мяса на украинском рынке. По словам эксперта, в 2026 году ее цена будет расти умеренно, ведь спрос на этот продукт формирует не массовый потребитель, а более узкая аудитория. Кроме того, производство говядины имеет более длинный цикл и высокие затраты, что ограничивает возможности для быстрого наращивания предложения даже в условиях повышения цен.

Динамика цен на яйца в 2026 году в значительной степени будет зависеть от экспортных возможностей. Если международный спрос будет оставаться высоким, часть продукции пойдет за границу, что может поддерживать или повышать цены на внутреннем рынке. Зато при ограниченном экспорте избыток яиц способен сдерживать подорожание.

Сейчас ценовой диапазон выглядит достаточно широким, от 49 грн за десяток мелких яиц до 62 грн за крупные. Фасованная продукция традиционно стоит дороже, ведь в стоимость закладываются расходы на картонную или пластиковую упаковку.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине цены на морковь выросли до 8-14 грн за килограмм, что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой недели, из-за высокого спроса и дефицита качественной продукции. В то же время даже при нынешнем подорожании морковь все еще стоит примерно на 63% дешевле, чем в этот же период прошлого года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!