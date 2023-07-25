'Слугу' Аристова хотят исключить из фракции на фоне скандала с отдыхом на Мальдивах: подробности

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на информацию о путешествии народного депутата Юрия Аристова на Мальдивы. Он заявил, что инициирует вопрос немедленного приостановления членства Аристова во фракции.

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Также Арахамия добавил, что затребовал все командировочные документы, чтобы проверить всю информацию. Об этом он сообщил в своем Telegram.

По словам главы фракции, он затребовал все командировочные документы народного депутата, чтобы проверить информацию о заграничных поездках Аристова.

Более того, Арахамия заявил, что, если информация об отдыхе его однопартийца на Мальдивах подтвердится, фракция будет требовать от Аристова сложить депутатский мандат.

"В случае подтверждения поездки Аристова на Мальдивы фракция потребует немедленного исключения из комитета и сложения депутатского мандата", – заявил Арахамия.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в своем Telegram сообщила, что во фракции "Слуга народа" инициировано расследование по исключению Аристова из фракции и комитета. Также будет поднят вопрос о сложении депутатского мандата.

Напомним, народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Аристова, который также является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, заметили в люксовой гостинице на Мальдивах. Народного избранника видели на отдыхе в середине июля.

Ранее сообщалось, что политическая сила "Слуга народа" приостановила членство в партии нардепа Людмилы Марченко. Накануне НАБУ объявило ей о подозрении в получении взятки.