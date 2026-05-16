Требования для выхода на пенсию в Украине изменят за полгода: сколько стажа надо

В Украине с 2027-го снова ужесточат требования для выхода на пенсию в 60 и 63 года. Вместе с тем, вероятно, возрастет количество тех, кому придется работать дольше. Если в 2026-м для пенсии в 60 лет нужно иметь 33 года стажа, то в следующем году – 34 года.

Об этом говорится в действующих нормах закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Так, требования по стажу растут ежегодно еще с 2017-го. Этот рост продолжится и в 2027-м.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Параллельно растет и требование для выхода на пенсию в 63 года – с 15 (в 2017-м) до 25 лет (в 2028-м). Неизменным остается лишь предел для выхода на пенсию в 65 лет – 15 лет стажа.

По последним данным, средний стаж украинца составляет 33 года и 9 месяцев. Этого хватит, чтобы вовремя выйти на пенсию даже в 2026-м. Однако уже в 2027-м, когда требование к стажу составит 34 года, значительная часть украинцев, вероятно, не сможет вовремя получить выплату от ПФУ.

Итак, с 2028-го чтобы получить пенсию в 60, надо непрерывно работать минимум с 25 лет. Притом важно не просто работать, но и платить взносы со своей зарплаты.

Свой стаж можно посмотреть на портале ПФУ. Здесь можно пройти верификацию через Дію или свой банк и в личном кабинете проверить и ориентировочную дату выхода на пенсию, и ориентировочный размер пенсии, и свой стаж. Пенсионный возраст в Украине повышать не будут. Во всяком случае пока что таких планов нет.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что несмотря на решение Верховного Суда о неправильной индексации для новых пенсий, автоматический перерасчет пенсий не проводят. Чтобы повысить свою выплату, придется искать адвоката, писать исковое заявление, подавать документы в суд и ждать решения. Хорошая новость – для всех новых пенсионеров суд иск удовлетворит.

