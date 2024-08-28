Суд отказался брать топ-чиновника под стражу за незаконное обогащение: прокуратура подаст апелляцию. Детали дела главы АМКУ Кириленко
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 28 августа отказался брать под арест действующего руководителя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко. Вместо этого ему назначили залог в 30,28 млн грн – хотя сторона обвинения до этого озвучивала цифру в 121,12 млн грн. Впрочем, с решением она не согласилась и намерена подавать апелляцию – на это у нее есть 5 дней. Самого же Кириленко подозревают в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации.
Об этом свидетельствует запись части заседания ВАКС. Рассмотрение проходило по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которая требовала назначить Кириленко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога.
В то же время, следователь судья Владимир Воронько объявил, что сумма залога, требуемая обвинением, – непомерная. Добавив при этом, что не уверен, является ли даже 30,28 млн грн "подъемными" для Кириленко.
Впрочем, несмотря на то, что арестовывать главу АМКУ не стали, на него возложили дополнительные обязанности – кроме внесения залога. В частности:
- прибывать по первому требованию;
- сообщать об изменении места жительства и/или работе;
- не отлучаться из Киева без разрешения;
- воздерживаться от общения со свидетелями;
- сдать на хранение загранпаспорта;
- носить электронный браслет.
В свою очередь, в САП сообщили, что прокурор не соглашается с решением суда. А потому обжалует его в апелляционном порядке в Апелляционной палате ВАКС.
Кириленко обвиняют в покупке семи квартир и люксового автомобиля во время войны
Главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко еще 14 августа сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн. Следствие установило, что топ-чиновник мог приобрести в 2020-2023 годах 21 объект недвижимости и авто, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.
В частности, в НАБУ отмечали: Кириленко мог незаконно приобрести 7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м, а также:
- дом под Киевом площадью более 220 кв. м;
- 2 гаражных бокса;
- 6 парко-мест;
- 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
- автомобиль ВМW Х3.
"Разница между стоимостью указанного имущества и наличными средствами (доход, сбережения) чиновника и его жены составила 56,2 млн грн. Кроме того, подозреваемый не указал приобретенное имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022, 2023 годы", – отмечали правоохранители.
Дело руководителя АМКУ квалифицировано по ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Ему грозит среди прочего лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Что известно о Павле Кириленко
Кириленко руководил Донецкой областной военной администрацией более четырех лет – с лета 2019-го. До этого он занимал должность военного прокурора Ужгородского гарнизона Западного региона.
Нынешний глава АМКУ родом из Донецкой области, из оккупированной с 2014 года Макеевки. Как рассказывал Кириленко в интервью Суспільному, он был в ныне оккупированном РФ Донецке в последний раз в июне 2014 года. Часть его семьи осталась в оккупации. На вопрос о них Кириленко жестко ответил: "Хотите, жестко отвечу? У меня нет там семьи. Нет никого, нет людей этих. И они об этом знают".
Кириленко получил юридическое образование. Он окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого в Харькове, работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генпрокуратуре.
В 2022 году в должности начальника Донецкой ОВА зарплата Павла Кириленко с учетом оклада, надбавок и премий составила 846 тыс. 991,21 грн. 5 сентября того же года после согласования правительства президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кириленко с должности руководителя Донецкой областной военной администрации.
Как было написано в документе, Кириленко подал заявление. 6 сентября 2022 года депутаты Верховной Рады поддержали кандидатуру Кириленко на должность председателя Антимонопольного комитета.
Как сообщал OBOZ.UA, на предыдущем заседании ВАКС всплыли подробности дела Кириленко. В частности оказалось, что супруга Кириленко Алла присутствовала при заключении всех сделок, которые касались приобретения имущества тестем и тещей Кириленко. Напомним, НАБУ подозревает, что это имущество было закуплено на незаконно полученные средства. Отмечается, что Алла Кириленко звонила супругу каждый раз после заключения такой сделки.
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