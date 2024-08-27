Глава АМКУ Кириленко снова избежал ареста: ВАКС не принял решение, но всплыли новые детали скандального дела

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 27 августа в третий раз не избрал меру пресечения действующему руководителю Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павлу Кириленко. Его подозревают в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации. При этом в ходе заседания выяснились некоторые детали скандального дела.

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Об отсутствии решение свидетельствует запись части заседания ВАКС. Суд собирается принять решение касательно Кириленко уже 28 августа, это заседание начнется в 9:00.

Сегодняшнее заседание длилось более трех часов, однако стороны обвинения и защиты так и не завершили свои выступления. Рассмотрение происходит по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП ), которая требует назначить Кириленко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога.

Как сообщил журналист-расследователь Георгий Шабаев, в ходе заседания ВАКС всплыли подробности дела Кириленко. В частности оказалось, что супруга Кириленко Алла присутствовала при заключении всех сделок, которые касались приобретения имущества тестем и тещей Кириленко. Напомним, НАБУ подозревает, что это имущество было закуплено на незаконно полученные средства. Отмечается, что Алла Кириленко звонила супругу каждый раз после заключения такой сделки.

Кроме того, по месту жительства тещи и тестя нашли договор займа, заключенный с физлицом, на 800 тыс. евро. Эти средства формально были одолжены родителям супруги Кириленко в 2021 году.

"Все бы ничего, но человек, ссужавший средства, – декларант. И что вы думаете? В декларации этого лица никакой информации о ссудах родителям жены нет. Заем липовый", – отмечает Шабаев.

На заседании также были озвучены данные о том, что супруга Кириленко присылала ему договоры на аренду квартир в ЖК Residents Park, принадлежащих тестю и теще, с просьбой ознакомиться с документами. "На что Кириленко коротко отвечал: "Да, порядок", – сообщает журналист.

Также, исходя из обнародованных переписок, Кириленко просил жену, чтобы ее мать, то есть его теща, не "городила огород по телефону". "Правильное замечание от Кириленко, учитывая, что сама теща в разговоре с нами признала факт пользования семьей Кириленко квартирой и автомобилем, которых никогда не было в декларации Кириленко", – добавил Шабаев.

Переписки также, как утверждает расследователь, подтверждают, что Алла Кириленко не раз просила супруга дать ей машину, которая при этом формально принадлежит ее матери, то есть теще Кириленко. А сам Кириленко в переписках с Аллой называл детективов НАБУ "псами" и оскорблял Шабаева.

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Главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко еще 14 августа сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн. Следствие установило, что топ-чиновник мог приобрести в 2020-2023 годах 21 объект недвижимости и авто, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

В частности, в НАБУ отмечали: Кириленко мог незаконно приобрести 7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м, а также:

дом под Киевом площадью более 220 кв. м;

2 гаражных бокса;

6 парко-мест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль ВМW Х3.

"Разница между стоимостью указанного имущества и наличными средствами (доход, сбережения) чиновника и его жены составила 56,2 млн грн. Кроме того, подозреваемый не указал приобретенное имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022, 2023 годы", – отмечали правоохранители.

Дело руководителя АМКУ квалифицировано по ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Ему грозит, среди прочего, лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Что известно о Павле Кириленко

Кириленко руководил Донецкой областной военной администрацией более четырех лет – с лета 2019-го. До этого он занимал должность военного прокурора Ужгородского гарнизона Западного региона.

Нынешний глава АМКУ родом из Донецкой области, из оккупированной с 2014 года Макеевки. Как рассказывал Кириленко в интервью Суспільному, он был в ныне оккупированном РФ Донецке в последний раз в июне 2014 года. Часть его семьи осталась в оккупации. На вопрос о них Кириленко жестко ответил: "Хотите, жестко отвечу? У меня нет там семьи. Нет никого, нет людей этих. И они об этом знают".

Кириленко получил юридическое образование. Он окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого в Харькове, работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генпрокуратуре.

В 2022 году в должности начальника Донецкой ОВА зарплата Павла Кириленко с учетом оклада, надбавок и премий составила 846 тыс. 991,21 грн. 5 сентября того же года после согласования правительства президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кириленко с должности руководителя Донецкой областной военной администрации.

Как было написано в документе, Кириленко подал заявление. 6 сентября 2022 года депутаты Верховной Рады поддержали кандидатуру Кириленко на должность председателя Антимонопольного комитета

Как сообщал OBOZ.UA, уголовное производство касательно Кириленко было открыто еще в марте 2024 года. Однако о подозрении ему не объявляли до середины августа.

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