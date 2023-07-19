Топ-5 лайфхаков, как можно экономить бензин в жару: водителям дали советы

Украинские водители могут пользоваться некоторыми хитростями, которые помогают экономить бензин в жару. Один из них – разумно использовать кондиционер. Водителям рекомендуется включать его на максимальную мощность, а устанавливайте комфортную температуру.

Видео дня

О том, как экономить бензин в жару, разбирался OBOZREVATEL.

Какие есть способы экономии?

Проверяйте давление в шинах. Недостаточное давление может увеличить потребление топлива.

Используйте маршруты с меньшим уровнем трафика, чтобы избежать пробок и уменьшить время простоя двигателя. Еще один совет – не превышать скорость, поскольку скорость более 80 км/ч увеличивает потребление топлива.

Также регулярно производите технический осмотр автомобиля, чтобы убедиться, что двигатель работает правильно и не потребляет больше топлива, чем нужно.

Манера вождения также дает существенную экономию. В идеале передвигаться следует таким образом, чтобы допускать меньше остановок – например, на тех же светофорах. Ведь при этом безвозвратно теряется кинетическая энергия машины, на приобретение которой немного раньше был израсходован тот или иной объем бензина.

Чтобы снова разогнаться, потребуется новая его порция. Бензин можно было бы сэкономить, избежав остановки. Оптимальный режим: постоянно и непрерывно двигаться от точки старта к самому финишу маршрута с постоянной скоростью около 80 км/ч. Это самый экономичный стиль движения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продолжается рост цен на автомобильное топливо, однако этот процесс замедлился. Так, 18 июля на АЗС немного повысилась стоимость бензина и дизтоплива, а автогаз не изменился в цене.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel , Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!