АЗС установили новые цены на бензин и дизель: сколько стоит топливо в Украине

В Украине продолжается рост цен на автомобильное топливо, однако этот процесс замедлился. Так, 18 июля на АЗС немного повысилась стоимость бензина и дизтоплива, а автогаз не изменился в цене.

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Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95", результаты которого есть в распоряжении OBOZREVATEL. В среднем по Украине подорожание за сутки составило:

бензин А-92 – "плюс" 34 копейки, новая цена 45,58 грн/л;

бензин А-95 – "плюс" 14 коп., 48,09 грн/л;

бензин А-95+ – "плюс" 15 коп., 50,19 грн/л;

ДТ – "плюс" 16 коп., 47,19 грн/л;

автогаз – 23,45 грн/л (цена не изменилась).

При этом цены на топливо заметно различаются в зависимости от сети АЗС. Например, стоимость обычного А-95 колеблется от 45,9 грн ("Укрнафта") до 50,99 грн (Socar). Все цены – в таблице ниже.

Цены на бензин по сетям АЗС

Напомним, постепенный рост цен на топливо в Украине связан с налоговыми изменениями. С 1 июля в стране вернули налогообложение продажи топлива на уровень, который был до полномасштабного вторжения.

Такая мера призвана поддержать бюджетные доходы. Кроме того, на отмене налоговых льгот настаивал Международный валютный фонд (МВФ) – ради стабилизации государственного бюджета Украины.

Решение снизить налоги на топливо приняли после начала полномасштабной войны. Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что это было ошибкой. "Оно привело к выходу рынка в белую? Нет! Нелегальные бочки выросли как грибы после дождя", – отмечал депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, рост цен на бензин после возвращения старых ставок налогов является постепенным. Суммарно он составит до 5-7 грн за литр, считают эксперты.

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