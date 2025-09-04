В Кабмине спрогнозировали новый тариф на электроэнергию: как может вырасти стоимость в 2026-м

В Украине в 2026-м могут значительно повысить тариф на электроэнергию. Министерство экономики в своем прогнозе допускает, что цена со следующего года будет расти на 10-20% ежегодно (как минимум до 2028-го).

Такие оценки указаны в письме Минэкономики №3011-02/30287-03 с уточненными сценарными условиями функционирования экономики на 2026-2028 годы. Письмо опубликовал ряд СМИ.

Напомним, стоимость электроэнергии, согласно прогнозу, может вырасти:

в 2026-м с 4,32 грн на 10-20% (ориентировочно до 4,75-5,18 грн за кВт*ч);

в 2027-м цена, если верить прогнозу, может вырасти до 5,22-6,2 грн за кВт*ч)

в 2028-м тариф будет до 5,7-7,44 грн за кВт*ч

Отметим, что это только прогнозы. Какой цена будет на самом деле, сейчас не известно. При том прогнозы, которые разрабатывают в правительстве, часто не реализовываются.

То, что тарифы на электроэнергию могут расти, также сообщили и в НБУ. Речь идет также о прогнозе, который изложен в инфляционном отчете. Стоит также учитывать, что на повышение тарифов на газ, отопление, горячую воду в Украине действует мораторий – до отмены военного положения плюс еще 3 года. Электроэнергия, впрочем, в этот список не входит.

"Более длительная отсрочка решений ... будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний. Это будет усиливать риски нестабильности на энергорынке, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление только откладываться на будущее", – говорится в прогнозе НБУ.

Стоит обратить внимание:

Тариф на электроэнергию в Украине остается на уровне 4,32 грн/кВт*ч .

в Украине остается на уровне . Решение о повышении цен для населения пока не принимали .

. В принципе пересмотр тарифа на электроэнергию возможен не ранее октября-2025.

В НБУ уверены, что тарифы на коммунальные услуги в Украине должны стать рыночными.

Как платить за электроэнергию меньше

Установить многозонный счетчик

С двухзонными счетчиками с 23:00 до 07:00 электроэнергия стоит вдвое дешевле – 2,16 грн за кВт*ч вместо 4,32 грн.

счетчиками с 23:00 до 07:00 электроэнергия стоит вдвое дешевле – вместо 4,32 грн. Если 30% электроэнергии с двухзонным счетчиком тратить ночью, то за месяц при среднем потреблении можно заплатить уже на сто гривен меньше.

С трехзонным счетчиком действуют три тарифа: – с 23:00 до 07:00 (ночной) – 1,728 грн за кВт*час; – с 7:00-8:00 / 11:00-20:00 / 22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн за кВт*ч; – с 8:00-11:00 / 20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн за кВт*ч.

счетчиком действуют три тарифа: Трехзонный счетчик подойдет тем, кто "сжигает" много электричества и при этом может четко контролировать период использования электроприборов.

Для установки многозонного счетчика необходимо обратиться к поставщику электроэнергии и заказать его подключение. Придется заплатить и за счетчик. Процедура перехода на многозонный тариф может занять несколько недель.

