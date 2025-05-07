Таможенник с 30-летним опытом через суд пытается вернуться на должность: его сожительница вывезла 1,6 млн евро из страны, а родственники скупают элитные авто

Скандальный экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Руслан Черкасский пытается вернуться на работу после громкого увольнения. Чиновника называют "символом коррупции на таможне". Его гражданская жена после начала полномасштабной войны вывезла из страны 1,6 млн евро. Пока НАБУ расследуют незаконное обогащение, журналисты изучают его недвижимость в Дубае, чиновник судится с Кабмином и пытается вернуться на свою должность.

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О том, каким имуществом владеет гражданская жена Черкасского и как бизнес продолжает работать несмотря на аресты, читайте в материале OBOZ.UA.

Черкасский и его гражданская жена-миллионерша

Уволенный заместитель главы Государственной таможенной службы Руслан Черкасский – чиновник с многолетним опытом. Он начал строить карьеру на таможне в 1993-м на должности рядового инспектора, а ровно через 30 лет, в 2023-м, был со скандалом уволен с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы.

За три десятка лет на службе в таможне чиновник, если верить журналистским расследованиям, стал гривневым миллиардером. Пока НАБУ продолжает расследование в отношении Черкасского, он готовится к очередному заседанию суда. Уже 27 мая Киевский окружной административный суд рассмотрит его иск против Кабмина с требованием восстановить его в должности и выплатить зарплату с 2023-го.

Еще в прошлом году расследователи "Схем" нашли имущество Черкасского в Дубае, которое он приобрел вместе с его партнером Виталием Коро. Они инвестировали в офисное помещение в Dubai Pearl.

"Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Руслан Черкасский вместе с Виталием Коро, причастным к производству сигарет с поддельными акцизными марками, приобрел в Дубае апартаменты и офисные помещения, общая стоимость которых составляет около 25 миллионов долларов. Часть этого имущества владельцы сдавали в аренду, часть - уже продали", - говорится в расследовании.

Если состояние господина Черкасского детективы НАБУ только изучают, его гражданская жена, 38-летняя Мария Трифонова, уже успела продемонстрировать свое богатство. OBOZ.UA удалось найти в реестре судебных решений сразу несколько дел, в которых упоминается и высокопоставленный таможенник, и его партнерша.

"Мария Трифонова, которая является сожительницей заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины Руслана Черкасского, вывезла из Украины в Республику Польша средства в общем размере 1 645 551 евро. Совокупные денежные активы семьи Руслана Черкасского и Марии Трифоновой, которые сформированы из законных доходов, по состоянию на 30.06.2022 не могли превышать 16 012 844 грн., 75 000 евро, 255 000 долларов США, что значительно меньше чем 1 645 551 евро", - говорится в материалах дела.

Деньги женщина перевезла через пункт пропуска "Краковец-Корчева" Львовской таможни. Но она задекларировала вывоз с территории Украины только 760 тыс. долларов, которые якобы сняла со своего счета в "Айбокс Банке". Таможенникам она показала справку из банка. Однако банк предоставил в суд информацию, что сожительница чиновника не имела счета в банке. "Поэтому она предоставила ложные сведения о происхождении этих денег (том 1, а.с.21)", - говорится в материалах дела.

По отношению к Марии Трифоновой также есть и административное дело (372/5445/23). Так, 12 сентября 2022 года она с нарушением правил вывезла в Польшу 50 тыс. евро. Сейчас ее имущество арестовано. Высший антикоррупционный суд арестовал дом женщины площадью 300 кв.м в селе Ходосовка.

Какое имущество удалось спасти гражданской жене таможенника от ареста

Компанией "Трифонова МД" в 2021-м владели Мария Трифонова и родственник таможенника Анатолий Черкасский. В телефонных книжках своих контактов Анатолий Черкасский подписан как "Анатолий Черкасский таможня", "Анатолий Мария Трифонова", "Анатолий фотограф Донецк" (семья Черкасских - из Донецка), "Анатолий гармоны молодости".

В мае 2023-го среди бенефициаров "Трифонова МД" появился новосозданная благотворительная организация "Благотворительный фонд "Без следов войны". Однако эта организация просуществовала недолго, сейчас она находится в состоянии прекращения. А единственной собственницей "Трифонова МД" указана 61-летняя Таисия Старожук. При том и Таисия Старожук, и Мария Трифонова зарегистрированы по одному адресу - в с. Лесники в одном из домов на улице Тропинки.

На компанию "Трифонова МД" зарегистрировано две машины. Белый Mercedes-Benz G-Class 2020 г.в. стоимостью около 160 тыс. долларов, а также синяя Tesla Model Y 2021 стоимостью около 25 тыс. долларов (на момент покупки эта машина стоила в разы больше).

Эти автомобили официально с Марией Трифоновой не связаны, потому что оформлены на компанию, которая официально принадлежит ее сожительнице Таисии Старожук. Автопарк семьи таможенника не прекращает пополняться.

В прошлом году Анатолий Черкасский купил синий Porsche Cayenne 2024 г.в. стоимостью около 104 тыс. долларов, а в 23 апреля этого года - Land Rover Range Rover Sport 2025 г.в. стоимостью около 150 тыс. долларов.

Клиника "Трифонова МД" продолжает работать (предоставляют услуги эстетической медицины, косметологии, а также продают различные препараты из сферы эстетической медицины). В рамках дела о незаконном обогащении Черкасского с целью обеспечения будущей конфискации суд наложил арест на банковские счета Трифоновой, на которых хранятся: 23 832 евро и более 22,72 млн грн. Но у "Трифонова МД" проблемы не возникли.

НАБУ все еще проводит расследование относительно незаконного обогащения Черкасского. Трифонова пыталась доказать, что средства получила легально. Для этого она заявила в суде, что получала на развитие бизнеса два займа: в размере 550 тыс. долларов от гражданина Сирии и в размере 600 тыс. евро от украинки. Однако оказалось, что у сирийца такой суммы не было, а украинка длительный период была подчиненной Трифоновой.

Пока правоохранители ищут доказательства незаконного обогащения, таможенник через суд пытается восстановиться на своей должности. И если окажется, что при увольнении была нарушена процедура, он имеет все шансы на нее вернуться.