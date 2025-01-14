Судья в отставке была недовольна пенсией в 133 тыс. грн: через суд она подняла выплату до космической суммы

Судья Донецкого апелляционного суда по отставке Людмила Соломаха выиграла дело №200/6643/24 против Пенсионного фонда и подняла свою пенсию (денежное содержание судьи в отставке) со 133 645 до 192 520 грн в месяц. Перерасчет должны произвести задним числом.

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Об этом говорится в данных судебного решения от 7 января 2025 года. Решение принял Донецкий окружной административный суд. Так, Людмила Соломаха обратилась в Пенсионный фонд с просьбой перечислить ее выплату, которая должна составить 68% судейского вознаграждения. Судья взяла новую справку о размере вознаграждения и отметила, что когда она выходила на заслуженный отдых, судья получал в ее должности 196 537 грн, а сейчас получает уже 283 118 грн. Поэтому должны повысить и пенсию.

В Пенсионном фонде рассмотрели требование и отказали. Судья Соломаха заявила, что это нарушило ее права.

"Указанный отказ истец считает безосновательным, что нарушает его права и интересы, поскольку находящиеся в отставке судьи Украины имеют право на перерасчет ежемесячного пожизненного денежного содержания в зависимости от изменения размера составляющих судейского вознаграждения работающего на соответствующей должности судьи", – говорится в решении суда .

В то же время в Пенсионном фонде отметили, что средств для такого повышения нет. Кроме того, оклад судьи не менялся, и нет оснований для повышения пенсии.

"Ответчик отмечает, что в Государственном бюджете не предусмотрены средства для проведения перерасчета денежного содержания судьи в отставке, выполнение такого решения повлечет за собой значительный расход средств из Государственного бюджета Украины. По приведенным основаниям просил отказать в удовлетворении иска", – говорится в материалах дела.

Донецкий окружной административный суд обязал Главное управление Пенсионного фонда Украины во Львовской области осуществить перерасчет с 1 января 2024 года на основании справки Донецкого апелляционного суда исх. № 3.11-16/43/2024 от 27 августа 2024 года о судейском вознаграждении по состоянию на 01 января 2024 года. В результате пенсия вырастет до 192520 грн в месяц.

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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