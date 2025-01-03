Судья из Одессы на новый год поднял себе пенсию до 329 тыс. грн в месяц: космическую выплату могут снова повысить

Судья Пятого апелляционного административного суда Вячеслав Потапчук 31 декабря 2024 получил новогодний подарок в виде повышения своей пенсии (пожизненного денежного содержания) до 329 тыс. грн в месяц. В суд с требованием обязать Пенсионный фонд повысить выплату он обратился еще несколько месяцев назад, но решение получил в последний день прошлого года.

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Само решение Одесского окружного административного суда опубликовано 2 января 2025 года (дело 420/33859/24). Дело в том, что судья, в отличие от обычного украинца, имеет право получать на пенсии выплату, размер которой составляет определенный процент от зарплаты в той должности, которую он занимал. В случае с Потапчуком – это 94%.

В январе 2024 года зарплаты судей повысили из-за роста прожиточного минимума, поэтому Потапчук взял справку о новом размере зарплаты и пошел в Пенсионный фонд с этой справкой потребовать перечислить свою выплату. При этом обновленная зарплата составляет 350 112 грн (должностной оклад 189 250 грн, доплата за выслугу лет 151 400 грн. (80 %), доплата за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне 9462 грн).

Дело рассматривал Пенсионный фонд в Киевской области. Чиновники рассмотрели требование судьи в отставке и отказали в повышении выплаты. Тогда Потапчук обратился в суд. "Истец считает отказ Главного управления Пенсионного фонда в Киевской области для осуществления пересчета пожизненного содержания истца противоправным", - говорится в материалах дела.

Суд рассмотрел иск и в канун нового года повысил пенсию судьи до 94% от перечисленной зарплаты в 350 112,5 грн. То есть, ежемесячно судья в отставке будет получать 329 105,7 грн.

Напомним, в Украине с 1 января 2024 года средняя пенсия судьи выросла с 99 837 до 106 057 грн (речь идет о среднем размере выплаты). То есть "служители Фемиды" на заслуженном отдыхе в этом году по состоянию на сентябрь уже получат почти на 6,2 тыс. грн больше, чем в сентябре.

В среднем украинцы, вышедшие на пенсию по общим правилам, получают выплату в размере 5,6 тыс. грн. Хотя на самом деле большинство (6,4 млн из 10,3 млн пенсионеров) получают до 5 тыс. грн в месяц. Это меньше, чем фактический прожиточный минимум.

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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